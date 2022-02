Tal i com cantaven l’any 1990, la roda segueix girant i no sembla pas, almenys de moment, que tingui previst aturar-se. Seguint l’embranzida que els va donar el seu retorn oficiós l’any 2011 amb la sèrie de concerts de reunió al Palau Sant Jordi de Barcelona i oficial el 2015 amb la publicació del disc Cercles, Sopa de Cabra torna avui a Manresa amb un concert al Kursaal amb les entrades ja exhaurides.

A diferència de les darreres visites del grup, però, aquest vespre la banda no ve a presentar nou treball sinó que ho fa per repassar els seus grans èxits i celebrar un assoliment pràcticament inigualable: l’aniversari del disc més venut de la història del rock en català: Ben endins

30 ANYS I FITA HISTÒRICA

El juny de l’any passat la banda va iniciar una gira de concerts per commemorar el 30è aniversari de la publicació de Ben endins, en el seu dia un doble LP ben peculiar per dos motius principals. El primer, pel fet que es tractava d’un disc en directe enregistrat per un grup que, llavors, tan sols tenia dos àlbums al mercat. El segon, perquè incloïa temes inèdits gravats a l’estudi.

La jugada va sortir rodona i el record de les nits del 21 i 22 de febrer del 1991 a la sala Zeleste –ara Razzmatazz– ha acabat facturant unes xifres ara inimaginables, amb més de 130.000 còpies venudes i una reedició especial d’aniversari.

10 ANYS FRENÈTICS

El disc va arribar a les botigues el maig del 1991, tot just un mes abans del mític concert del Palau Sant Jordi on els gironins van compartir escenari amb Sau, Sangtraït i Els Pets i va obrir de manera simbòlica una dècada tan clau com convulsa per a la història del grup. Després de tocar el cel entre finals dels 1980 i principis dels 1990, el disc en castellà Mundo infierno del 1993 va obrir una ferida amb el públic català que va trigar un lustre en cicatritzar.

El repertori d’aquesta nit, doncs, promet ser un repàs a uns primers anys dels Sopa marcats per cançons de melodies senzilles però amb una capacitat indubtable per connectar amb el públic.

LLISTA D’ÈXITS

La llista de cançons incloses al Ben endins és tot un recopilatori del bo i millor dels primers Sopa de Cabra, a més d’una magnífica porta d’entrada –en l’improbable cas que algú encara no els conegui– a la seva discografia.

Així, l’àlbum inclou temes com L’Empordà, El boig de la ciutat, Mai trobaràs, Si et quedes amb mi, Tot queda igual i fins i tot dues de versions, de Bob Marley i Led Zeppelin. Tota una declaració d’intencions i una mostra de talent.

20 ANYS SENSE NINYÍN

L’èxit primerenc del grup és indissociable de la figura de Joan Cardona ‘Ninyín’, guitarrista de la formació original, fundador del grup i, segons totes les fonts, veritable ànima rock de la banda. A banda del 30è aniversari del salt definitiu dels Sopa, aquest 2022 també porta associada una altra commemoració, tot i que en aquest cas lluny de ser una celebració, com és el 20è aniversari de la prematura mort de Cardona, als 42 anys. El concert d’aquesta nit, serà també una bona manera de retre homenatge a l’autor, entre d’altres, d’El sexo (que me hace feliz), El so de la llum i les majoria de les anècdotes més glorioses de la trajectòria de la banda.

15 DISCOS I SUMANT

Veure en directe els Sopa de Cabra és veure en viu una de les pàgines més destacades de la història del rock en català a casa nostra. Bona mostra d’això en són la desena i mitja de discos, -entre àlbums, directes i recopilatoris- que porten el seu segell. Una obra que segueix viva i en creixement.