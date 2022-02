Després de setmanes d’especulació i tensa espera dels seus fans, el cantant de Huelva Manuel Carrasco ha estrenat la seva última cançó. Es tracta de ‘Fue’, un avançament del seu nou àlbum.

La publicació de ‘Fue’ arriba pocs dies abans que el cantant iniciï una gira. Hores abans, Carrasco va brindar amb els seus seguidors amb un «va per vostès». El tema ha generat reaccions molt favorables. Una de les més singulars l’ha protagonitzat Anabel Pantoja. La neboda d’Isabel Pantoja li ha dedicat un ‘t’estimo’ a Manuel Carrasco a les xarxes socials. A continuació ha compartit una estrofa de la cançó: «Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero».