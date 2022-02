Cineclub ens ofereix aquest diumenge la penúltima obra de Gaspar Noé, Lux Aeterna (2019). Aquest realitzador, nascut a Argentina però format a França, ha esdevingut un dels creadors més radicals, demolidors i brillants dels últims vint-i-cinc anys. Un autor que conrea un cinema extrem que porta fins les últimes conseqüències uns postulats devastadors (i decididament controvertits) que sacsegen i colpegen l’espectador , sense cap tipus de límit visual i moral, amb unes descàrregues brutals de ràbia i de fúria. La seva òpera prima, Seul contre tous, fou una de les sensacions de Sitges 1998 i després vindrien més pel·lícules xoc, tan intenses com memorables: Irreversible, Love, Climax... Noé torna a jugar fort amb Lux Aeterna. Una proposta que, d’entrada, té un metratge inusual (només cinquanta un minuts) en un film estrenat en el circuit comercial. Però aquest no és, òbviament, l’únic tret diferencial d’una mostra atrevida, insòlita i portentosa de cinema dins del cinema. La càmera s’apropa inicialment a l’actriu Beatrice Dalle (s’interpreta a ella mateixa), que està ultimant el darrers detalls previs al rodatge del seu debut com a realitzadora (un llargmetratge sobre bruixes). Però tot es complicarà enormement fins a...El polèmic director captura amb un naturalisme descarnat (i una mirada ferotge) les tensions i interioritats d’una gestació artística. Però Noé va molt més enllà d’una aproximació desmitificadora i semidocumental (la Charlotte Gainsbourg també s’interpreta a ella mateixa), i culmina la seva cinta amb un veritable esclat psicodèlic que es revela com una de les catarsis més impressionants (i prodigioses) que ens ha ofert el cinema en el segle XXI.