Dues comèdies i un musical és el trio de propostes que conformen la Mostra de grups amateurs de teatre de Sant Joan de Vilatorrada, que arrencarà diumenge a Cal Gallifa organitzat per la companyia local Anem de Canto amb el suport de l’Ajuntament. Més d’una dècada després de la desaparició del Desencaix, la localitat acull de nou un cicle que vol donar a conèixer produccions de l’escena no professional del país.

La Coordinadora de Teatre de la Catalunya Central, afiliada a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, va proposar als seus membres si algú volia entomar l’organització d’una mostra i des del col·lectiu joanenc es va decidir fer el pas endavant. Anem de Canto, una companyia amb una trentena de joves intèrprets, ha estrenat fins ara quatre espectacles musicals propis -Chicago, Grease, Cop de rock i Super Trouper, actualment en cartell-, però compromès com està amb la difusió de les arts escèniques ha decidit posar-se al capdavant de la nova Mostra, que es posa en marxa diumenge amb la comèdia Aquí no paga ni Déu, de Dario Fo, interpretada pel grup Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines i dirigida per Josep Canet.

«Hi ha molta il·lusió en el projecte, a veure si tenim la resposta dels espectadors», va explicar Esteve Ribalta, tresorer de la companyia i un dels impulsors de la mostra. La segona representació serà un musical basat en Terra baixa i amb instrumentistes en directe que porta per títol La taverna de la Rosita, a càrrec del grup Qollunaka de Terrassa (12 de març, 20.30 h). La tercera i última producció que pujarà a l’escenari del Gallifa serà la comèdia d’embolics Ves-te’n Anton, que el que es queda ..., de l’ATIC de Castellbell i el Vilar.