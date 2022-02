Avinyó homenatjarà avui amb la col·locació de dues llambordes Stolpersteine els dos veïns del poble deportats i assassinats als camps nazis, ambdós a Gusen: Valentí Vall Riu (1907-1941) i Josep Girbau Morral (1914-1941).

L’acte institucional començarà a les 12 del migdia a la sala de plens de l’Ajuntament d’Avinyó per després de la rebuda institucional, desplaçar-se a les a cases on van viure Vall (c/Sallent, 2) i Girbau (c/Turic de Dalt, 7), on es col·locaran les llambordes, dissenyades per l’alemany Gunter Demnig. Allí es llegirà una breu biografia de cadascun d’ells així com un text escrit per supervivents dels camps d’extermini.

L’acte tindrà la presència de familiars dels homenatjats acompanyats de Vicenç Villatoro, director del Memorial Democràtic; Joan M. Calvo, president de l’Amical de Mauthausen; Joaquim Aloy, historiador i president de l’Associació Memòria i Història de Manresa; Eudald Vilaseca, alcalde d’Avinyó i alumnat i professorat de l’Institut Escola Barnola que ha creat el projecte educatiu Pedres contra l’oblit (Avinyó 1939-2022). Una activitat concebuda amb la intenció de donar eines a l’alumnat per tal d’interpretar el passat i fer una tasca de recerca històrica per descobrir quins llocs d’Avinyó encara poden explicar com era la vida l’any 1939. L’homenatge d’avui tindrà l’acompanyament musical de Pep Serdà i la col·laboració de l’alumnat d’ESO del centre educatiu.

Amb Avinyó, a la Catalunya Central ja hi ha 16 municipis que han homenatjat els seus deportats amb Stolpersteine: Cardona, el Pont de Vilomara i Rocafort, Esparreguera, Gironella, Igualada, Manresa, Navàs, Olesa, Prats de Lluçanès, Puig-reig, Sant Fruitós, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Súria, i Vallbona d’Anoia