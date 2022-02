La solsonina Claustre Rafart, conservadora d’obra gràfica del Museu Picasso de Barcelona, és l’autora de la guia sobre el vincle entre l’artista i la ciutat que el centre publicarà el proper mes de setembre. L’edició del llibre és una de les iniciatives que el museu ha anunciat en la presentació del calendari d’exposicions i activitats del 2022.

Rafart, que en els darrers anys ha comissariat exposicions sobre els lligams de Picasso amb la poesia, la cuina i el gravat, entre altres temes, és una gran experta sobre el període barceloní del pintor. Procedent de La Corunya, el malagueny va arribar amb la seva família a la capital catalana l’any 1895, quan tenia 14 anys. El jove aprenent va desenvolupar la seva formació a la ciutat i a principis del segle XX va marxar per primer cop a París, abans d’instal·lar-se definitivament a França.

El 2010, Rafart va publicar el llibre Els paisatges de la Barcelona de Picasso, fruit del seu coneixement de la relació entre el pintor i la ciutat, que mai es va extingir tot i que va viure la major part de la seva vida a França. De fet, el Museu Picasso és avui en dia el gran referent en la primera etapa de la vida creativa de l’artista gràcies a les més de 900 peces i materials que la família va conservar i ell mateix va donar a l’equipament.

La solsonina signarà, doncs, el llibre Picasso Barcelona, previst per al setembre d’aquest any. La publicació inclourà les recerques recents sobre el tema i anirà acompanyada d’una acció en l’espai urbà que permetrà divulgar encara més el vincle entre Picasso i la ciutat: uns monòlits que s’instal·laran a l’espai públic indicaran diversos indrets picassians, no només a Ciutat Vella, on hi ha bona part del trajecte biogràfic del malagueny a la capital catalana sinó també en altres districtes.

Segons ha avançat el museu, el volum inclourà entrades endreçades i interrelacionades, la cronologia de Picasso a Barcelona, un mapa extraible i una bibliografia seleccionada de Picasso a Barcelona i a Catalunya.

L’època blava inaugura la temporada expositiva

Sota el títol de Picasso projecte blau, del 5 d’abril al 4 de setembre es podrà veure al museu una exposició que explora diversos aspectes de les obres que hi ha al centre barceloní corresponent a l’època blava de l’artista. La mostra estarà comissariada per Reyes Jiménez, responsable del Servei de Conservació Preventiva i Restauració i se centrarà en explicar qüestions com el procés creatius, els materials emprats, la distribució de les capes de color i la contextualització i la interrelació amb altres obres. Picasso va començar el 1901 un breu de període de tres anys marcat pels tons blavosos i temàtiques pessimistes sobre la condició humana.

Del 16 de juny al 20 d’octubre serà el torn de la mostra Brigitte Baer: Picasso i els gravats, que posa en valor la recerca sobre l’obra gràfica de Picasso a partir de l’arxiu de Brigitte Leclerc, coneguda com a Brigitte Baer. L’estudiosa parisenca, que va morir el 2005, va ser reconeguda com una especialista de talla internacional en l’obra de Picasso, que va descobrir treballant pel comissari i taxador de subhastes Maurice Reihms.

El 2016, el museu va comprar l’arxiu fotogràfic sobre Picasso de Lucien Clergue, prop de sis-centes imatges que l’autor va realitzar primer en una cursa de braus a Arles i, posteriorment, en les diferents trobades que van viure plegats fins a la mort del pintor, el 1973. L’exposició Lucien Clergue. Encontres amb Picasso estarà en curs el 16 de juny al 20 d’octubre.

L’artista camerunès Barthélémy Toguo farà una estada al Museu Picasso de Barcelona per copsar l’univers de l’artista i crear un seguit de peces fruit d’aquest diàleg. Juntament amb obres pròpies, l’africà, que tracta qüestions com la migració, l’exili i la natura, el resultat del treball de Barthélémy es mostrarà al centre del 23 de setembre al 26 de febrer del 2023.

En la història de l’art del segle XX hi ocupa un lloc destacat la figura del galerista alemany Daniel-Henry Kahnweiler, a qui el Museu Picasso dedicarà un projecte expositiu del 17 de novembre al 19 de març del 2023. L’exposició comissariada per Brigitte Leal mostrarà obres d’artistes de les seves galeries com Braque, Picasso, Derain, Gris, Leger, Hugué, De Vlaminck i Togores, entre altres, i es fixarà també en el recorregut biogràfic d’un home que va viure turmentat i va tenir una relació complicada amb el seu país d’origen. Així mateix, es tractarà el vincle que Kahnweiler va mantenir amb Barcelona.

Aniversaris i nova pàgina web

El mes de novembre d’aquest any, el Museu Picasso presentarà la remodelació de la seva pàgina web. Al llarg de l’any, el centre també oferirà diversos cursos i activitats per a públics diversos que volen abordar la figura de Picasso des de múltiples punts de vista, sense excloure polèmiques com la imatge de masculinitat picassiana.

En la presentació dels projectes pel present 2022, el director del Museu Picasso, Emmanuel Guigon també va destacar que el centre forma part de la comissió Aniversari Picasso, creada per commemorar el 2023 el 50è aniversari de la mort de l’artista. L’esmentada exposició sobre Kahnweiler serà el tret de sortida d’un programa que també depararà, la tardor de l’any vinent, l’exposició Picasso-Miró, organitzada conjuntament amb la Fundació Miró de Barcelona.