Súria tenia 1.941 habitants censats quan es va estrenar el segle XX. Dues dècades després i amb la Solvay fent efecte crida per a treballadors d’altres punts de l’estat, la xifra ja s’havia doblat i, a l’entrada dels anys 30, a la localitat del Cardener hi vivien 4.000 persones. Un augment vertiginós que explica bona part de l’impacte que va tenir la vaga revolucionària del gener del 1932, un fet de la història local poc explicat que exposa amb detall la mostra Tres dies de revolta a Súria, fins al 27 de març a Cal Balaguer del Porxo amb motiu del 90è aniversari. «Hem recollit informació de més de quaranta diaris i revistes que es van fer ressò del que va passar a Cardona, Súria, Sallent i l’Alt Berguedà», indiquen els comissaris Jordi Algué Sala i Marc Rubí Romero per exemplificar el relleu que van prendre els esdeveniments i la preocupació amb que van entomar les autoritats la situació en un context d’agitació anarquista en diferents zones d’Espanya.

Entre desembre del 1929 i gener del 1930, els miners van dur a terme a Súria la coneguda com a vaga de les nou setmanes, reclamant no haver de treballar més de vuit hores seguides, poder esmorzar a l’aire lliure, fer festa els diumenges i rebre un sou millor. Fins a sis-cents obrers hi van participar, però la protesta no van assolir els seus objectius. Era la fi de la dictadura de Primo de Rivera i poc després va arribar la República, però les esperances dipositades van ser proporcionals al disgust per les expectatives insatisfetes.

A l’inici del 1932, només dues de les 32 colònies del Llobregat -Cal Rosal i Asensio S.A. de Berga- havien implementat els acords pactats. Fartes dels incompliments, el 17 de gener les treballadores del textil de la Colònia del Carme i de Sant Salvador de la Vedella van decidir fer vaga i van muntar una manifestació a Berga que va aturar l’activitat. Un titular de premsa en castellà ho deia ben clar: «Las huelguistas pararon la producción en Berga». L’espoleta estava activada.

«Moltes d’aquelles dones eren les mares, les filles o les dones dels miners de Sant Corneli, afins a la CNT», explica Algué: «Els miners es van solidaritzar amb les treballadores del tèxtil, es van declarar en vaga i van desarmar el sometent». La informació va córrer ràpid, la vaga es va estendre i l’anhel revolucionari va arribar a diversos pobles de l’Alt Berguedà, Sallent -on el 20 de gener es va declarar el comunisme llibertari-, Cardona i Súria.

La conflictivitat laboral venia de lluny i la consolidació del sindicalisme i l’anarquisme era una realitat, talment com la persecució institucional. Un dels episodis més dissortadament cèlebres va ocórrer l’any següent a la localitat gaditana de Casas Viejas, on la proclamació del comunisme llibertari i la repressió van acabar amb morts.

Tensió entre patrons i obrers

En una carta enviada el 20 de juny del 1931 al Governador Civil, la direcció de l’empresa Minas de Potasa de Súria S.A. parlava de les bondats del tracte als treballadors, i assegurava que «els salaris que paga són els més elevats de la regió i en particular més elevats que els salaris d’Astúries». La lletra, però, lamentava que els dies 26 i 27 de maig la companyia havia sofert «una vaga que va prendre un caràcter francament revolucionari; deixada sense protecció enfront de les amenaces fetes contra la vida del seu personal dirigent i contra la integritat dels seus béns, va haver de passar per condicions que no haurien acceptat en altres circumstàncies».

Explica Marc Rubí que «durant aquells anys hi va haver diversos alçaments anarquistes» i el que va tenir lloc a les conques del Llobregat i el Cardener va generar molt interès i per això «van pujar els fotoreporters des de Barcelona». En donen testimoni les pàgines de la premsa de l’època que es reprodueixen a la mostra i que reflecteixen la polarització social del moment.

Els fets que explica la mostra han estat fins ara poc tractats, tal i com apunten els dos comissaris de Tres dies de revolta a Súria. «El Museu de les Mines de Cercs va fer un documental fa quinze anys amb motiu del 75è aniversari», recorden Algué i Rubí: «també tenim els testimonis orals que va recollir la historiadora Cristina Borderias el 1977, dels que en l’exposició en reproduïm alguns fragments, i el llibre Creyeron que éramos rebaño que Jesús Manuel Giráldez va publicar el 2013 i tracta de la deportació dels represaliats, tot i que se centra en l’impacte de l’anarquisme a les Canàries».

L’adveniment de la República va ser percebuda pel món obrer com una oportunitat per progressar. «Es va creure que les coses canviarien, però no va ser així», comenta Rubí: «reclamacions com el dret de reunió no van ser ateses». La realitat d’un treball precari i el descontentament convivien amb l’auge del sindicalisme i les idees socialistes i anarquistes. «El que va passar aquí no va ser un bolet aïllat; de fet, la CNT es va fundar després de la Setmana Tràgica» del 1909.

L’exposició s’estructura en tres àmbits que responen a l’abans, el durant i el després dels fets de finals de gener del 1932. L’explosió demogràfica, el recel entre els suriencs dels ravals i el Poble Vell i els nouvinguts de regions com Múrcia i Almèria i que s’estaven a la colònia e Santa Maria, les reivindicacions ignorades... eren el brou de cultiu per a reaccions contundents. Quan a Fígols es va encendre la metxa, el foc va córrer amb velocitat.

«A Súria, els anarquistes van assaltar l’armeria, i van fer bombes amb dinamita», explica Algué: «Hi havia la creença que la revolució es propagaria per tot l’estat». Però la realitat va ser una altra: «a Manresa també es va fer vaga, com en altres poblacions de la comarca, però no va ser una vaga revolucionària sinó productiva; durant quatre dies no es va publicar cap diari». Curiosament, a Súria feia dues setmanes que havia marxat l’escàs destacament de la Guàrdia Civil.

Les autoritats republicanes, que no eren precisament amigues de la ideologia i la lluita anarcosindicalista, van reaccionar amb la celeritat que permetien els mitjans de l’època, i el dia 23 de gener ja només quedava per controlar el focus originari de la revolta, Sant Corneli, una de les colònies de Fígols. El govern presidit per Azaña va aplicar la Llei de Defensa de la República i va enviar un important contingent de tropes a Manresa per iniciar la marxa rius amunt per esclafar la revolta. «No hi va haver morts», anoten els comissaris, reportant algun incident com la granada que uns vaguistes van llençar a una parella de la guàrdia civil al carrer del Joc de la Pilota de Manresa: «A Súria sembla que no hi va haver trets, però a Cardona sí, i a Berga es van llançar cartutxos de dinamita».

L’exèrcit no va tenir massa problemes per dominar la situació. Els comissaris expliquen que «a Súria, quan hi van arribar les tropes, una representació dels vaguistes hi va anar a parlar per lliurar les armes si era cert que la revolució no havia triomfat arreu de l’estat». La imatge que hi ha al costat d’aquestes línies ens mostra aquest moment: és el símptoma del ràpid esvaïment d’un aixecament destinat al fracàs.

Deportats en vaixell

La repressió, tot i que no hi va haver morts, no va ser menor: 214 persones del Bages i el Berguedà van acabar entre reixes, i 44 van ser traslladades a la Model de Barcelona, entre les quals 13 suriencs. Pitjor, però, va ser el destí de Manuel Cangas, Rufino Cantos, Guzmán Val, Climent Girona i José Galindo, que van acompanyar 115 detinguts més al vaixell Buenos Aires que va deportar els castigats a l’Àfrica en una travessia de 55 dies realitzada en unes condicions infrahumanes.

Un dels altres presos va morir en el trajecte, l’única víctima d’aquelles jornades convulses de l’hivern del 1932. La resta van acabar tornant a casa des de l’exili africà, les reivindicacions no es van aturar i el conflicte va persistir. De la memòria d’aquells dies en dona extens testimoni la mostra de Súria.