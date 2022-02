L'adaptació homònima de la novel·la de Javier Cercas 'Las leyes de la frontera', dirigida per Daniel Monzón, s'ha fet un lloc propi a la gala i ha recollit cinc dels sis premis als quals optava: el de millor guió adaptat i el d'actor revelació pel debutant Chechu Salgado. A més, ha pujat a l'escenari per endur-se premis tècnics com el de perruqueria i maquillatge, direcció artística i vestuari per aconseguir recrear la Girona 'quinqui' dels anys 70. També rodada en part a Manresa, només se li ha escapat el de millor cançó, que ha anat a parar a Maria José Llergo per la cançó 'Te espera el mar', del film 'Mediterráneo', que també s'ha emportat l'estatueta a millor direcció de producció i millor direcció de fotografia. Per la seva part, 'El buen patrón' ha fet bons els pronòstics i s'ha erigit en la pel·lícula vencedora dels Premis Goya. La pel·lícula de producció catalana dirigida per Fernando León de Aranoa, que ja tenia garantida la seva empremta en la història dels guardons en esdevenir la més nominada fins ara, s'ha imposat en sis de les vint categories, entre les quals, les de millor pel·lícula, millor direcció, millor actor protagonista per Javier Bardem i millor guió original.

La directora de 'Libertad', en un dels discursos més reivindicatius, ha reconegut haver gaudit de «certs privilegis» a la vida que algú com la Libertad no ha tingut. «Tant de bo, en un futur, les Libertades del món puguin fer les mateixes pel·lícules des del seu punt de vista i el cinema deixi d'estar tan sovint en mans dels privilegiats», ha reivindicat. La cinta també ha recollit el Goya a millor actriu de repartiment per Nora Navas, el segon que aconsegueix al llarg de la seva carrera. 'Tres' s'ha endut el primer premi de la nit, el de millor so, per la proposta que Juanjo Jiménez fa de la sonoritat. La pel·lícula endinsa l'espectador en una producció mal sonoritzada, en què el cervell de la protagonista processa l'àudio amb retard respecte a les imatges. La pel·lícula més recent de Jaume Balagueró, 'Way down', s'ha endut el guardó a millors efectes especials, mentre que 'Quién lo impide', de Jonás Trueba, ha obtingut el de millor pel·lícula documental. 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, ha marxat de la cerimònia dels premis cinematogràfics espanyols amb les mans buides. Tres guardons per a Maixabel El film d'Icíar Bollain i la gironina Isa Campo, que aspirava a catorze guardons, s'ha hagut de conformar amb tres: el premi al millor actor de repartiment per Urko Olazabal, el d'actriu revelació per María Cerezuela i el de millor actriu protagonista per Blanca Portillo, el primer de la seva carrera. Després d'abraçar-se a Maixabel Lasa, l'actriu li ha agraït haver fet del món «un lloc millor», i ha recordat Juan María Jáiregui, una de les moltes persones que se'n van anar «de manera absolutament injusta». 'El buen patrón' s'imposa En recollir el sisè Goya de la seva carrera, Javier Bardem ha dedicat el reconeixement a la seva parella. «Penélope, la dona que estimo, respecto, admiro i celebro cada dia. T'estimo molt», ha declarat amb la mirada posada a la butaca de la platea on seia l'actriu. Bardem també ha tingut un record emotiu per la seva mare, Pilar Bardem, un «exemple ètic i de compromís». La cinta de Fernando León de Aranoa s'ha imposat, a més, en les categories de millor muntatge i millor música original. Des de l'escenari, el productor Jaume Roures, en un discurs reivindicatiu «un 25% en català» -en al·lusió a la sentència contra la immersió- ha celebrat les nombroses distincions als professionals catalans i ha afirmat que el cinema a Catalunya té «totes les possibilitats del món». La pel·lícula de Mediapro, però, s'ha quedat sense recollir el premi al millor actor de repartiment, malgrat que tres dels quatre nominats a la categoria formaven part del repartiment del film. Una gala de més de tres hores sense presentador L'Acadèmia del Cinema Espanyol ha portat aquest dissabte la gala dels Goya fins al Palau de les Arts de València, on han sobrevolat els discursos feministes i de caràcter social. La cerimònia, un homenatge a Luis García Berlanga, ha durat més de tres hores i s'han lliurat trenta de premis. N'hi ha dos que tenien noms i cognoms abans de la gala. Es tracta, d'una banda, de José Sacristán, que ha recollit el Goya d'Honor a la trajectòria i ha celebrat ser un dels molts números «d'aquesta esforçada tropa». L'actriu australiana Cate Blanchett, flamant guanyadora del primer Goya Internacional, ha rebut el guardó de les mans de Pedro Almodóvar i Penélope Cruz amb el públic dempeus. Tots tres han celebrat que passi a formar part de la seva «gran família» amb la propera pel·lícula del director manxec, l'adaptació de la novel·la 'Manual per a dones de fer feines'. El cineasta gallec Dani de la Torre ha comandat una gala que, com les últimes edicions dels Òscars, ha avançat sense presentador. Cares conegudes del cinema espanyol i guanyadors de l'edició 2021 –que va ser virtual- han estat els que han anat anunciant els premis, amb noms com Carmen Machi, Nora Navas, Paco León, Ángela Molina, Antonio Banderas, Inma Cuesta, Juan Diego Botto, Belén Cuesta, Arturo Valls, Bárbara Lennie, Vicky Peña, Michelle Jenner, Carolina Yuste, Belén Funes, Najwa Nimri, Pilar Palomero o la cineasta afganesa Sahraa Karimi. La cerimònia ha comptat amb la presència dels actors espanyols nominats als Òscars, Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias i Alberto Mielgo. C. Tangana i Rita Payés, Joaquín Sabina i Luz Casal actuen als Goya La gala del cinema espanyol ha començat amb una actuació musical a càrrec de les actrius i cantants Bebe, Jedet i Cristina Castaño. Joaquín Sabina, Leiva i Luz Casal també han tingut espai a la gala dels Goya, que ha culminat amb una interpretació d'un C. Tangana en segon pla, en una actuació protagonitzada per Rita Payés. D'altra banda, el duo còmic format per Alberto Casado i Rober Bodegas, Pantomima Full, ha participat en els premis de l'Acadèmia del Cinema Espanyol amb un esquetx.