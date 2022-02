De petita li agradava enfilar-se als arbres per aïllar-se d’uns rituals domèstics que la fastiguejaven. Quan es va fer gran, va créixer esquerpa, tancada en el seu món, gelosa de la seva llibertat. Viu en una petita granja a les afores, una casota amb un pou al davant, un hort de bledes i tomaqueres, gallines emancipades i conills engabiats. El pare, asmàtic tossut, diguem que gaudeix de la llarga malaltia, i la mare prou feina té amb casa i marit. Ella, la Maria, treballa en un forn del carrer Nou i és qui porta un sou a la família. El poc temps que li resta lliure, obre les finestres als seus somnis. Llegeix molt, es carteja en català amb gent de tot el món, li agrada el cinema que no sigui massa ensucrat i, sense dir-ho a ningú, escriu haikus en qualsevol ocasió i tros de paper, quan se sent envaïda per un moment de il·luminació, un satori que se’n diu.

Som a la segona meitat dels anys 60. Manresa és a punt d’inaugurar la seva sala de cinema d’art i assaig a l’Apolo. Ho fa amb la pel·lícula Lola, de Jacques Démy. La Maria no s’ho vol perdre, encara que l’endemà ha de llevar-se d’hora per coure el pa. La nit d’estrena, havent sopat frugalment verdura i fruita, se’n va al cobert del darrera i treu el Citroën 2CV per anar al centre. La ràdio diu que la Guàrdia Civil està seguint de petja un atracador de bancs pels voltants de Manresa, i demana a la gent de bé que proporcioni tota la informació escaient per a la seva captura, però ella ni s’ho escolta.

Tres quarts d’entrada al cinema. La majoria d’assistents ja es coneixen de trobar-se en qualsevol acte cultural, alguns per esperit de resistència, d’altres per faramalla, la resta simplement per gust. La Maria segueix els destins de la cabaretera Lola i els tres homes que l’estimen, en una Nantes fotografiada en cinemascope i blanc i negre. Després de la projecció, s’enceta un col·loqui. Ella no s’hi queda, perquè, ja ho hem dit, ha de matinar.

Mai no ha tingut por anant tota sola de nit, però quan arriba a casa i ha de tornar el cotxe al cobert sent un calfred espinada avall i el cor se li accelera. El pressentiment de que hi ha algú al més endins de la fosca es fa realitat, quan clissa la guspira d’un cigarret, i una veu li diu: «No xisclis, si us plau! No et faré cap mal». I ella calma les onades de recel per preguntar: «Qui ets? Què hi fas aquí?». Destacant-se un segon de entre la tenebra, la Maria veu un rostre solcat de cicatrius. «Jo et conec», diu ell, «ets la Maria del forn. El teu pare era dels nostres durant la guerra». La sobtada revelació enalteix una figura que fins llavors era la d’un home corsecat per la tos i l’amargor. «Et persegueixen, oi? Ho diuen per ràdio». «Em vols ajudar?», li demana l’ombra. «Es clar que sí», s’ofereix ella sense cap mena de reserva. «Fa tres dies que no menjo». La Maria entra a casa, agafa un pa rodó i una bona llenca de cansalada. «Gràcies. Ara me’n vaig». I a ella li fa mal el comiat. «On vas?». «No ho sé. Això s’acaba, companya, però jo hi seré fins al final».

Al darrer dels combatents anarquistes el van matar els civils en una emboscada, quan sortia d’atracar l’oficina de correus de Vilada. Fou enterrat sense caixa fora del cementiri. Tanmateix, els amics van saber sempre el lloc on es trobava el cos. La Maria hi va anar un capvespre i va amagar dins la terra un paperet en el que havia escrit aquest haiku: «Les veus de l’ombra/ ressonen a l’amplada/ dels que caminen».