Entre els aplaudiments i els suggeriments, el públic va ajudar la Berta i la seva família a espantar i fer fora el monstre de la Sala Gran del Kursaal. Després d’un inici de gira a Sitges, Dagoll Dagom ha aterrat a Manresa per oferir dues funcions de Bye Bye Monstre, una nova proposta de musical infantil escrita per Marc Artigau, dirigida per Anna Rosa Cisquella amb l’ajuda del manresà David Pintó, coreografiada per Lluc Fruitós i amb música de Dàmaris Gelabert.

Al llarg dels pocs més de seixanta minuts de funció, la família va lluitar per fer fora un monstre imaginari de color vermell que fa dos anys que vivia entre nosaltres. Una proposta que va mantenir intrigades les més de 1.500 persones que van gaudir de l’espectacle, tant pel missatge que proposava com per la proposta escènica que oferia la companyia.