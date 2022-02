El FineArt Igualada celebrarà enguany deu anys de festival amb les imatges de dos Premis Nacionals de Fotografia, Chema Madoz i Ramon Masats. El certamen se celebrarà del 25 de febrer al 20 de març i acollirà 47 exposicions repartides per una vintena d’espais de la ciutat. Un aniversari que es commemorarà amb una exposició retrospectiva sobre la història del certamen amb imatges destacades de cada edició. També, i com explicava el director del festival, Ramon Muntané, en aquesta edició la temàtica LGTBI+ hi tindrà un pes específic, així com l’antològica dedicada al fotògraf igualadí Santi Carbonell.

El FineArt exposarà obres de fotògrafs vinguts d’arreu del món, però amb una atenció especial als artistes de l’Estat, Catalunya i locals. En aquest cas destaca El món del Santy, al Museu de la Pell, que homenatja amb una gran retrospectiva Santi Carbonell, mort el 2014 a causa d’una llarga malaltia. Així mateix, dos dels noms propis d’aquesta edició seran Chema Madoz, Premi Nacional de Fotografia de l’any 2000 –i un dels noms clau, amb Miserachs, Terré i Maspons, en la renovació de la fotografia– i Ramon Masats, Premi Nacional de Fotografia el 2004. El primer amb l’exposició El rostre amagat de les coses, un recull d’imatges que juguen amb la poètica, i Masats amb Visit Spain, una col·lecció de 145 imatges que retraten els tòpics turístics d’un estat espanyol a mitjans del segle XX. Ambdues es podran veure al Museu de la Pell. Muntané també apuntava una mostra peculiar que es podrà visitar a la Teneria: L’altra mirada de la recerca, de l’Hospital Vall d’Hebron, que recull fotografies guardonades al Concurs de Fotografia Científica del centre sanitari amb la particularitat d’estar fetes a través d’un microscopi. També es podran veure exposicions de caire social, com una dedicada als efectes de la sida a Tanzània, The Positive Kids, de Dani Planas, al Portal del Llevador. Quant a la temàtica LGTBI+, Muntané explicava que enguany en el festival hi ha una «allau» de propostes i, per això, creu que es tracta d’un tema que interessa molt al sector del fotoperiodisme. En concret, es podran veure dues propostes. La primera és Roberta: Diari de transbordament, una selecció d’imatges de la fotògrafa Wayra Ficapal, que retrata el trànsit de gènere de la Roberta. I Identitats vàlides, del fotògraf barceloní Isaac Flores, que retrata l’escena queer de Barcelona. A banda de les exposicions, el festival inclou també un gran nombre d’activitats paral·leles vinculades a la fotografia, com visites a les mostres, taules rodones («Fotografiar la realitat: Quins són els límits?») i diferents tallers. La inauguració del FineArt, nascut el 2012 a iniciativa de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i del consistori, es farà el 25 de febrer (19 h) al Museu de la Pell.