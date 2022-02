El teatre Kursaal ofereix a meitat de preu durant 6 dies, del 15 al 20 de febrer, les entrades de la temporada del gener al juny 2022. L'acció s'emmarca dins la celebració del 15è aniversari del teatre manresà, que va reobrir portes el 20 de febrer del 2007.

Concretament, la promoció del 50% de descompte estarà disponible des del dimarts, 15 de febrer a les 11 h del matí fins el diumenge, 20 de febrer a les 12 de la nit. Les localitats es podran comprar a es taquilles del Kursaal en l'horari habitual (d'11 h a 13 h i de 18 a 20 h). I per internet a www.kursaal.cat.

Queden exclosos de la promoció els espectacles dels cicles d’Imagina’t i Platea Jove i el concert de Sílvia Pérez Cruz.

Paral·lelament, i també dins del 15è aniversari del Kursaal, aquest diumenge, 20 de febrer, a les 18 h, el teatre acollirà la Gala Kursaal, 15 anys!, un espectacle amb 7 artistes professionals i amb intervencions sorpresa que busquen ensenyar el que el públic no veu habitualment; l’engranatge que hi ha al darrere per fer funcionar l'equipament cultural. Les entrades es poden comptat a la web del Kursaal o a taquilles i tenen un preu de 15 € (12 € amb descomptes).