El concert del grup El Pot Petit, que s'havia de fer als Jardins de la Cova, es farà finalment a l’Anònima. L’organització ha decidit traslladar l’actuació a un espai que permet més aforament, després que les primeres entrades s’exhaurissin en només un mes. L’actuació forma part del Cicle Sons del Camí de Manresa 2022 i es farà el dia 22 de juliol a les 19 hores.

Així, des d’avui dilluns es reobre la venda d’entrades a través de la web de Sons del Camí (www.sonsdelcami.cat), de la web de Manresa 2022 (www.manresa2022.cat) i físicament a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major número 10. Els preus per al concert segueixen sent els mateixos: 12 euros per a l’entrada anticipada, 15 euros a taquilla i gratuït per als menors de 3 anys.

El concert del Pot Petit forma part cicle de concerts Sons del Camí, que ofereix una àmplia proposta musical. La 9a edició del festival portarà fins a Manresa noms destacats de la música, com ara la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra o Ramon Mirabet. La programació completa està disponible a la web de Sons del Camí.

Més de 100 activitats

El cicle de concerts de Sons del Camí forma part d’un programa que conté més de 40 accions i 100 activitats i que està distribuït en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals on destaquen Love of Lesbian, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Manel Camp, l’Escolania de Montserrat o Jordi Savall, entre molts altres.

L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022, que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s’han implicat en el projecte.