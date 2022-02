El concert del grup El Pot Petit, un fenomen musical entre el públic familiar, canvia d’escenari. L’organització ha decidit traslladar l’actuació prevista als Jardins de la Cova per l’espai de l’Anònima per guanyar aforament després que les entrades s’exhaurissin en només un mes. L’actuació, el 22 de juliol, forma part del Cicle Sons del Camí de Manresa 2022.

Els preus per al concert són els mateixos: 12 euros per a l’entrada anticipada, 15 euros a taquilla i gratuït per als menors de 3 anys. Les entrades ja es poden tornar a comprar a través de la web de Sons del Camí (www.sonsdelcami.cat), de Manresa 2022 (www. manresa2022.cat) i, presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major número 10.

El concert del Pot Petit forma part cicle de concerts Sons del Camí, que ofereix una àmplia proposta musical. La 9a edició del festival portarà fins a Manresa noms destacats de la música, com ara la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra o Ramon Mirabet.