El trio del Bages i l’Anoia Filferro presenta aquest dijous, 17 de febrer, a la Sala Petita del Kurssal seu últim àlbum ‘El lladre de paraules que robava per alimentar els seus símbols’, una recopilació de versions de cançons de Metallica, Simon & Garfunkel i grans èxits de la música moderna com ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen interpretades en català.

Oriol Mercader (veu principal), Gerard Serratroy i Jordi Repullès (guitarra i cors) integren una banda que va començar a fer camí amb les seves versions a través de la plataforma de Youtube, i a partir d’aquí no van tardar a fer un salt els escenaris, on han tocat per tota la geografia catalana durant els darrers anys. A la plataforma de vídeos de Google algunes de les seves versions ronden les 50.000 reproduccions.

Dijous tornaran al Kursaal en un concert ple de sorpreses i convidats. Les entrades tenen un preu de 12 €, però durant aquesta setmana es poden comprar al preu especial de 6€ amb la promoció d’aniversari dels 15 anys del Kursaal. Es poden comprar a les taquilles del teatre (matins d’11 h a 13 h i tardes de 18 h a 20 h) i per internet a www.kursaaal.cat.