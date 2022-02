«El trobarem a faltar moltíssim. Tots, tant el professorat com l’alumnat. L’Enric era molt apreciat, un gran company i un professor molt actiu. És un moment molt dur, de dol. Estem en xoc». Carme Botifoll, directora del Conservatori Municipal de Música de Manresa, expressava així la consternació que va viure ahir tot l’equip docent per la inesperada mort d’Enric Martínez Aragó, professor de trompa del centre, als 56 anys. Deixa companya i dos fills.

Natural de Cullera, Enric Martínez Aragó va incorporar-se com a professor de trompa al centre manresà l’octubre de 1997 fa més de 24 anys. Com explicava Botifoll, Martínez, que vivia a Barcelona i impartia classes a Manresa dos cop per setmana, era titular de l’Orquestra Simfònica del Liceu: «Quan tenia funció havíem de canviar dates de classes amb alumnes; les famílies ho sabien i mai no hi havia hagut cap problema». L’adeu a Martínez es farà al tanatori de Sancho de Ávila de Barcelona, en una data a concretar. I el centre manresà, apuntava ahir Botifoll, també buscarà una manera d’acomiadar-lo: «No li tocava».