'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, ha estat escollida per l'Acadèmia de Cinema Espanyol per representar a l'estat espanyol en la 64a edició dels Premis Ariel, en l'apartat de millor pel·lícula iberoamericana. Azucena Rodríguez, membre de la Junta Directiva de l'Acadèmia i representant de FIACINE (Federació Iberoamericana d'Acadèmies de Cinema); i el notari Federico Garayalde Niño han anunciat que la història protagonitzada per Javier Bardem serà la producció que opta aquest any als guardons que promou l'Acadèmia Mexicana d'Arts i Ciències Cinematogràfiques. La cinta de Fernando León de Aranoa se'n va endur sis estatuetes als Goya, entre els quals la de millor pel·lícula, direcció i actor