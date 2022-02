L'editorial Columna dona veu a set dones de cultura en el llibre 'Satisfiers' perquè expliquin com viuen la sexualitat, com ha evolucionat el seu sexe a través dels anys i com han aconseguit trencar amb els prejudicis i els tòpics habituals, per exemple sobre el desig femení. Hi han participat les escriptores Gemma Lienas, Care Santos, Montse Barderi i Llucia Ramos, la periodista Laura Rosel, la ballarina i corèografa Sol Picó i l'activista cultural Pat Vila. En la presentació, aquest dimarts, ha quedat palesa la diversitat de vivències d'una i altra sobre el sexe, però al mateix temps la consciència compartida que la sexualitat femenina és encara una gran desconeguda i que sovint segueix relegada a la mirada i al desig masculí.

Totes les autores han superat els 40 anys i estan, segons l'editora del llibre Glòria Gasch, "en la millor edat de la seva vida" sobretot pel que fa a gaudir del sexe. "Ens toca poder viure la intimitat, el desig i la sexualitat com la realització personal d’un gust, d’un plaer, d’una comunicació profunda, d’un amor, d’un moment, del que creiem, de com ho creiem i sentim, i des d’aquest punt intentem posar-hi paraules", reivindica.

Gasch ja ha avançat que hi haurà una "segona part" d'aquest volum, perquè moltes dones "n'han quedat fora" i l'editorial tenia més candidates a participar-hi. L'editora ha estat la primera de confessar la "sorpresa" que va tenir en llegir els set relats de vida de les autores, per la seva "diversitat" i complementarietat. També ha apuntat que no volien "detalls" ni el "com" del sexe de les participants, sinó una reflexió per "trencar silencis". El resultat, ha dit, és "absolutament brillant".

Exercici d'honestedat

A més de participar com a autora, Montse Barderi va ajudar Glòria Gasch en la tria de les altres dones participants al llibre. Per ella, l'exercici de totes ha estat "com posar-se davant d'un mirall", en aquest cas no per jutjar-se sinó per "comprendre's" i parlar amb honestedat de la qüestió. Barderi ha reflexionat en positiu sobre com totes han abordat el tema: "Si fa 20 anys ens haguessin demanat un llibre de sexe, totes haguérem pensat que ens demanaven una història sexi, de seducció, etc. I avui, en canvi, de manera automàtica, totes ens hem posat afer aquest exercici d'honestedat", ha celebrat.

'Satisfier' conté set relats personals tan diversos com ho són les seves autores. L'escriptora Gemma Lienas ha dit que mai ha estat pudorosa amb el sexe ni tampoc en parlar-ne, però ha remarcat que al llibre s'ha "despullat" del tot. I ho ha dit, comentava aquest matí, pensant en les noies joves. "Pensava que per a elles podia ser important certes descoberts i certs entrebancs que hem pogut tenir les dones de la nostra generació, perquè no els passin".

Acabar amb el 'consentiment'

Llucia Ramis, l'autora més jove juntament amb Laura Rosel, ha confessat que tot i no haver passat per una vida sexual "traumàtica o tràgica", no s'ha escapat de capítols desagradables, fins i tot "violents" en alguns casos, per culpa de donar per bo el "consentiment" i oblidar el desig. "Ho acceptes, fins que un dia dius, 'però què passa amb el meu desig?'; i quan aquest moment arriba, ja ets molt gran", ha lamentat la mallorquina.

Care Santos també ha secundat les companyes en el sentit en què parlar de sexe, en clau femenina, "sempre ha calgut, i ara també". Sembla que estem "en un altre temps, que ara se sap tot", que hi ha més informació però, a vegades "se'n fa creus de fins a quin punt continua la desinformació i no es parla de moltes coses que caldria parlar", diu l'escriptora.

Sol Picó ha avançat que la seva aportació parla molt de la fiscalitat del sexe. "És com si estigués ballant, sense floritures; perquè en el fons el sexe es conforma de molt moviment, d'expressió i de recolliment amb l'altre", ha dit. Als antípodes d'aquesta vivència, l'activista cultural Pat Vila ha reconegut que per a ella el sexe mai ha estat gaire rellevant, i que sovint l'ha practicat per amor i generositat o per por a ser rebutjada cap a la seva parella. "No ha estat mai una cosa important, i si fos per mi, per trobar un plaer prefereixo un massatge a les cervicals, sense dubtar-ho", ha assegurat entre les rialles de les seves companyes.