Durant unes festes de Nadal, «aprofitant un moment d’avorriment», el bagenc Miquel Abadal va desenvolupar una aplicació «fàcil» per jugar a fer sopes de lletres amb el mòbil. Set anys després, la seva app, Sopa de letras, disponible en 8 idiomes, entre ells el català, s’ha convertit en tot un èxit mundial, amb més de 70 milions de descàrregues en telèfons Android acabats d’assolir aquest gener mateix.

«Volia crear un programa no gaire complex de fer i ràpid. Amb un punt de sort, de qualitat i d’encertar el moment... en 30 dies ja havíem tingut unes 100.000 descàrregues diàries», explica aquest programador nascut a Barcelona el 1968 (però resident al Bages des de fa més de dues dècades) sobre una app que s’ha convertit en el pal de paller de l’empresa que va fundar amb la seva dona el 2014, Notyx Games.

Els passatemps digitals en català estan de moda, amb els recents fenòmens del Paraulògic i el Wordle. L’aplicació d’Abadal és molt anterior i assegura que ha «funcionat» sempre sola. La base de l’èxit, diu, és haver creat un «joc treballat» que ha anat actualitzant amb el temps. És apta per a totes les edats, amb partides de tres nivells de dificultat diferent i que poden ser temàtiques (animals, països, ciutats, marques, esports, anglès per a nens o professions, entre d’altres). I clau ha estat, també, el bon posicionament que ha tingut durant anys l’app a la botiga de Google (Play Store), on va ocupar el primer lloc del rànquing de la seva categoria i on encara es pot descarregar gratuïtament.

El negoci de Sopas de letras el generen els anuncis que apareixen dins del joc. El seu creador explica que perquè una app sigui rendible cal que molta gent la faci servir diàriament, un repte que també ha aconseguit amb altres jocs com Bubble Shooter, un passatemps que consisteix a fer explotar bombolles amb 10 milions de descàrregues. També ha fet versions del buscamines, trencaclosques i aplicacions educatives i d’astronomia. Unes 40 en total.

«Estudio programes que poden tenir èxit, miro si són assequibles o no de fer, la feina que em portaran, si hi haurà negoci al darrere...», diu sobre els seus projectes, dels quals «alguns han funcionat i altres no». L’exitosa Sopa de lletras li va suposar «quatre dies de feina». En canvi, va intentar fer una plataforma de cites d’estil Tinder, però, tot i dedicar-hi sis mesos, «no va sortir bé».

Abadal reconeix que hi ha hagut empreses que han presentat ofertes per comprar-li alguna app, però el que li oferien no compensava. «M’oferien menys del que cobrava mensualment», defensa.

Pendents de Google

«Al·lucines una mica, però no et pots tornar boig, perquè l’èxit és temporal», diu el programador sobre les dades assolides per les seves creacions, especialment les de Sopa de letras. «70 milions és un país sencer!», exclama. Actualment, però, remarca que és més complicat mantenir una aplicació en un lloc destacat a la botiga de Google. «Passar de ser la primera de la llista a la tercera vol dir baixar de 100.000 a 50.000 descàrregues al dia!».

I és que la companyia nord-americana demana diners per posicionar bé les aplicacions. «Una inversió de 30.000 euros mensuals et retorna 1.000 descàrregues diàries i tot i així no tens garantit res, ja que després el joc potser no agrada a l’usuari; és una xifra irretornable», lamenta. Les grans marques, en canvi, sí que poden dedicar grans quantitats de diners a la promoció. I posa un exemple: «Candy Crush va donar pèrdues durant molt temps i tot i així van fer publicitat anys i anys; jo no puc fer-ho».

Google també imposa criteris tecnològics. «Tot de cop ha canviat la plataforma de desenvolupament d’apps. És frustrant, tota la feina que tens feta ja no serveix i s’han de refer de nou les aplicacions», lamenta. Notyx Games publica els seus productes a Google Play fent servir diversos comptes de desenvolupadors. A més del que du el nom de l’empresa també hi ha actius els de Mijorisoft, Appdrac i Miquel Abadal.