Manresa ha iniciat el muntatge de la mostra d'art efímer Jardins de Llum. El festival convida un any més a passejar i admirar al centre històric de la capital bagenca un seguit de creacions artístiques amb la llum i l’aigua com a protagonistes, coincidint amb la Festa de la Llum de Manresa. En aquesta edició es presenten una vintena d’obres de la mà d’artistes convidats, projectes seleccionats per convocatòria oberta i la participació d’entitats i col·lectius.

La mostra, inspirada en els elements de la llum i l’aigua, es podrà veure el 19 i 20 de febrer, de les 18.30 h a les 21.30 h pel Centre Històric de Manresa. Enguany, a més a més, Jardins de Llum també se suma al projecte Manresa 2022 amb instal·lacions relacionades amb les anomenades ínyigues: les dones que van ser importants durant l’etapa de la vida d’Ignasi de Loiola a Manresa. Així, dones artistes de gran trajectòria es podran veure en diferents llocs del centre històric de la ciutat amb instal·lacions, vídeos i performances inspirades en les Ínyigues establint un marc estètic i místic molt estimulant. Jardins de Llum forma part del projecte Transefímers de la Xarxa Transveral d’Activitats Culturals, juntament amb els festivals A Cel Obert (Tortosa), Lluèrnia (Olot), Ex Abrupto (Moià), Forma (Balaguer), NYS (Castellbisbal), i Ull Nu (Andorra).