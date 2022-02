L'editorial manresana Tigre de Paper ha presentat aquest dimecres les novetats per aquesta primavera que comptarà amb la publicació d'11 volums. Entre les novetats hi ha autors referents internacionals i catalans que presenten propostes narratives i d'assaig. Alguns treballs estan centrats en l'actualitat i d'altres són "útils" per comprendre qüestions que afecten la societat. Així, destaca una novel·la gràfica sobre el moviment americà de les panteres negres, reflexions i experiències de la nova ruralitat catalana, introspeccions polítiques i filosòfiques, una novel·la sobre el tràfic de persones i una altra sobre la Rússia prerevolucionària o un treball feminista d'una autora de referència francesa.

Una de les autores feministes de capçalera de França, Françoise Vergès és signa una de les novetats de l'editorial, 'Una teoria feminista de la violència'. Es tracta d'un treball que explica que en parlar sobre la violència masclista s'ha d'evitar caure en la dicotomia de simplificar la qüestió en homes dolents i dones víctimes. 'El passador', de Stéphania Coste amb traducció d'Oriol Valls és una novel·la que aborda el tràfic de persones al mediterrani. El protagonista és precisament la persona que trafica amb persones i es planteja la temàtica d'una forma "crua". 'Prop de les vies' és una novel·la per adults i joves que a través dels ulls d'una jove innocent explica la Rússia prerevolucionària. Altres treballs que arribaran a les llibreries són 'Figures de la revolució africana' i '100 anys de marxisme i qüestió nacional als Països Catalans'. 'L'infame Rosalie' és una novel·la que explica les crueses de l'esclavitud. 10 anys després Marina Garcés planteja una reedició en català amb 'Un món comú' on reflexiona de l'actualitat política i filosòfica del país i 'Suport Mutu' és un assaig sobre un dels aspectes sorgits després de la pandèmia, el suport entre persones. Finalment, 'Llibertat incondicional' de David Casassas tracta la renda bàsica com a revolució democràtica.