Una programació vinculada temàticament tant a Manresa com a Sant Ignasi, sota el lema «Llum Barroca». Aquest serà un dels eixos del Festival Espurnes Barroques, una proposta nascuda fa cinc anys amb la intenció d’unir música, gastronomia i patrimoni barroc a la Catalunya Central. Un «Territori Barroc» que ha passat dels 9 municipis, 13 concerts i 60.000 euros de pressupost de la primera edició, als 19 municipis, 20 concerts i 230.000 euros d’enguany. El pressupost duplica el de l’any passat pel concert que obrirà el festival de manera excepcional el 3 d’abril: la producció encarregada a Jordi Savall sobre la figura de Sant Ignasi inclosa en els actes de Manresa 2022.

El certamen es presentava ahir a Barcelona, a l’Església del Sagrat Cor de Jesús (Jesuïtes de Casp), on es troba l’espasa de Sant Ignasi, i on es farà un dels concerts del certamen. Serà, explicava Josep Barcons, director artístic del festival, el primer cop que la capital catalana aculli un concert i, en aquest cas, «té tot el sentit pel lligam amb sant Ignasi. No deixa, també, un aparador per promocionar el festival i tibar públic cap a la Catalunya Central». I és que, com apuntava Barcons, «en les últimes edicions i com que el festival és en cap de setmana, hem aconseguit més públic de fora que, a més, ha servir de crida per als locals». Espurnes Barroques, que per primer cop es realitza sota l’aixopluc d’una fundació, constituïda l’any passat, té en el seu ideari un missatge clar: «fer través dels concerts promoció econòmica i turística». La descoberta patrimonial va sempre associada a un tast gastronòmic dels productors del territori amb l’assessorament del xef Jaume Biarnés.

A banda de «l’excepcional concert de Savall que donarà el tret de sortida», el festival es desenvoluparà en quatre caps de setmana entre el 13 de maig i el 12 de juny i programarà, a més dels 20 concerts, 1 conferència, 1 acte d’homenatge i 1 exposició. Recorrerà dinou municipis de les comarques del Solsonès, el Bages, la Segarra i l’Anoia que han preservat un important llegat barroc. A més de Barcelona -l’any passat el festival va viatjar fora del territori, a Esparreguera-, el certamen incorpora cinc municipis més: la Coma i la Pedra, Pinell de Solsonès, Fonollosa, Sant Guim de Freixenet i Igualada. Amb la suma d’Igualada (l’any que ostenta la Capitalitat Cultural), el festival actuarà a les quatre capitals de comarca. La resta de municipis són: Manresa, Solsona, Sant Mateu de Bages, Sant Martí Sesgueioles, Cardona, Riner, Sant Llorenç, Súria, Guissona, Pujalt, Torà, Estaràs i Cervera.

Tot i que la «vocació» del festival és, remarca Barcons, «apostar pel talent i les formacions catalanes», enguany serà «el primer any amb capacitat per acollir produccions internacionals» (Portugal, Bolívia) a la vegada que es pretén internacionalitzar algunes de les propostes generades en el festival. També s’estrenaran les coproduccions amb altres festivals i entitats i es duplicaran les activitats socials i educatives respecte el 2021. Els abonaments i les entrades estaran a la venda a partir d’avui a a la web del festival: www.espurnesbarroques.cat