Cineclub projecta aquest diumenge La piel quemada (1966), una de les obres fonamentals del cinema català i una de les pedres angulars de la filmografia del Josep Maria Forn (1928-2021). Aquest realitzador barceloní va donar un salt qualitatiu decisiu a la seva carrera, que fins aquell moment s’havia mogut dins dels paràmetres del cinema comercial més voluntariós, amb un projecte summament personal que trencava audaçment amb els principis estètics i ideològics dominants en la cultura subdesenvolupada del franquisme. El rodatge fou especialment atzarós perquè l’inicià el 1965, però el va interrompre perquè no estava satisfet amb els resultats obtinguts i no el va reprendre fins un any després amb un altre repartiment.

El film recorre l’odissea d’un humil camperol, José, que deixa la precarietat de la seva comunitat rural, a Andalusia, i cerca a Catalunya una vida millor; troba feina de paleta en un poblet de la Costa Brava i aspira a retrobar-se amb la seva família. L’autor d’El coronel Macià llança una mirada crítica a la Catalunya del desarrollisme i disecciona les misèries morals del boom turístic, tot observant sagaçment el contrast brutal entre els privilegiats del Nord i els desheretats del Sud. La piel quemada aposta convincentment pel realisme més descarnat, i mitjançant uns precisos flashbacks, que evoquen l’existència amarga i humiliant del protagonista (un corprenedor Antonio Iranzo), basteix un testimoni rigorós i incòmode que ha esdevingut un document agosarat i valuós d’una pàgina històrica essencial que massa sovint es vol oblidar. Les seves imatges crues i esmolades ens apropen convenientment -en una època on la figura del l’immigrant es jutjat moltes vegades com una amenaça-, al dolor, la marginació i els anhels dels avis i pares de molts catalans.