Cineclub Manresa ha programat una sessió especial dilluns que ve (18.30 h, a l’auditori de la Plana de l’Om) per poder mostrar els nou curtmetratges presentats a la convocatòria del 2021 del premi Plácido. El guardó, que es convoca dins dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, busca premiar una iniciativa de producció cinematogràfica relacionada amb Manresa per la vinculació que hi pugui tenir en algun dels aspectes que hi intervenen: equip tècnic, equip artístic, producció, temàtica, localització.

Com l’any passat, l’èxit de participació obtingut i la bona qualitat dels treballs ha portat als organitzadors a programar una sessió amb les produccions presentades, entre les quals la guanyadora de la convocatòria 2021: el curtmetratge Sophíe d’Alex Duck (Manresa, 1991), que ha estudiat cinema a l’Institut de Cine de Las Palmas de Gran Canària. Principalment, s’ha format en guió, direcció i interpretació, però també s’ha interessat per d’altres camps, com la direcció artística, la producció o l’ajudantia. La seva trajectòria cinematogràfica l’ha desenvolupat a Gran Canària, on ha rodat diferents curts: Cómo decir hola a tu nueva vecina (2018), finalista Fibabc; Cogiendo polvo (2018), guanyador Notodofilmfest 2019; Juanito (2020), finalista Notodofilmfest 2020; i Sophía (2021), en distribució. El premi Plácido és convocat i dotat per Cineclub Manresa amb 300 euros, un abonament de la temporada 2021-2022 i l’exhibició del treball dins la temporada de Cineclub. La projecció s’allargarà una hora i gairebé 46 minuts amb la successió de la resta de treballs que es van presentar a la convocatòria: La nit més gran, Essencials, L’altre costat, Mi amiga, Veïns (des)coneguts, Ara, Els últims passos de Ramon Vila Capdevila i Estrelles 6.