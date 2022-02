El manresà Ramon Majó Lluch (1940) presenta avui a la llibreria Parcir de Manresa (19 h) el llibre El meu lloc al món. Memòries públiques, editat per Parcir Edicions Selectes. El presentarà Josep Oliveras Samitier, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili.

El juliol del 2020, Majó, alpinista per afició i vocació, posava de llarg Captius de l’altitud. 57 anys d’escalades de la cordada formada per Joan Frontera i Ramon Majó, editat a la col·lecció Memòries del Centre d’Estudis del Bages (CEB). Funcionari de Correus i Telègrafs i d’ideologia comunista, tal com s’explica a la web memoria.cat, on escriu a l’apartat de Records personals, Majó va militar durant anys al Partit Socialista Unificat de Catalunya. Del 1967 al primer Ajuntament Democràtic, del qual va ser regidor, el seu treball polític va desenvolupar-se majoritàriament als organismes unitaris antifranquistes.