Els ajuntaments de Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar volen rellançar la figura d’un dels seus veïns més il·lustres, el músic i compositor Francesc Vila Gimferrer, coincidint amb el centenari del seu naixement. Justament aquest dissabte, 19 de febrer, fa cent anys que naixia a Castellbell i el Vilar, d’on és fill predilecte, però l’homenatge és compartit entre els dos municipis i es vol fer extensiu a tot el Bages Sud, que és on més directament es va notar la petjada de Vila, no només com a músic i compositor, sinó també com a pedagog i pintor, fins a la seva mort, l’any 2011.

Les regidories de cultura dels dos ajuntaments han treballat en la configuració d’un extens programa cultural que es desplegarà al llarg de tot el 2022. Se li ha d’acabar de donar forma, però aquest dissabte ja se n'han presentat els trets principals que tindrà a l’auditori de Sant Vicenç. L’acte ha omplert la sala i ha servit de tret de sortida a l’any dedicat a un dels grans mestres del cant coral a Catalunya, amb més de mig miler de cançons pròpies, i que també va ser, entre altres, un dels artífexs de l’Escola Municipal de Música de Sant Vicenç (fa 32 anys), director de la Capella de Música Burés de Castellbell i mestre de música en diferents escoles. Els actes commemoratius volen reivindicar el llegat de Vila en la seva faceta biogràfica, pedagògica i musical, i amb activitats descentralitzades que compartiran un mateix logotip dissenyat per qui fou alumna seva, Alba Malo, i que mostra el tors de Vila dirigint amb les mans. A nivell musical, es preveuen diversos concerts a la tardor, encara per concretar, però que giraran al voltant de la seva obra musical, coral i instrumental, i amb una cloenda de vàries corals que interpretaran Nadal, Llum i Misteri, una de les seves grans peces del compositor. Els actes del centenari també compten amb la col·laboració de la federació Catalana d’Entitats Corals, que formarà un cor integrat amb persones expressament seleccionades per interpretar peces de Vila (i del músic valencià Manuel Oltra, també nascut el 1922), i portar-les per tot Catalunya i també a fora. Les escoles de tot el Bages Sud també treballaran l’obra de Vila amb una auca i amb la interpretació d’una de les seves peces principals, la Cantata de Sant Jordi, amb la intenció de fer-ne una posada en comú. Finalment, la vessant biogràfica del músic castellvilarenc s’explicarà amb una exposició, a partir de l’octubre, a Sant Vicenç i Castellbell, sobre la seva persona i la seva obra, la seva faceta pedagògica, i com a pintor. «Mestre de música i de vida» L’acte d’obertura d’aquest dissabte de la commemoració del centenari de Francesc Vila, ha comptat amb la presència de la seva filla Maria Alba, que ha ressaltat la vessant musical i sobretot humana del seu pare, de qui diu que va ser «el meu mestre de música i el meu mestre de vida». L'ha descrit com un home «senzill i humil» i que tenia una gran estima pel seu poble, Castellbell, del qual «sempre va dir que no se’n mouria mai». Si una paraula li escau, va dir, «és la de polifacètic». Maria Alba Vila, que ara viu a Madrid, va voler remarcar l’orgull del seu pare pels seus néts, que també han seguit la nissaga musical i pedagògica de la família. L’acte, que ha comptat amb diverses interpretacions de la Coral Talamanca i la Coral Nou Horitzó amb peces de Vila, s'ha tancat amb les intervencions de les alcaldesses de Castellbell, Montse Badia, i de Sant Vicenç, Adriana Delgado, que han coincidit a destacar el llegat humà i cultural que Vila ha deixat al territori, i per això remarquen la necessitat que aquesta commemoració sigui el màxim de popular possible.