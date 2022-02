La pandèmia ha posat en valor la importància de la natura, l’espai obert i l’aire net. Poques activitats podem dur a terme tan gratificants com caminar. I si volem fer-ho viatjant, aquest llibre ens proporciona mig centenar de rutes per fer a peu arreu del continent.

L’aventurera Phoebe Smith va emprenre, amb l’única companyia d’uns rens, la travessa de vuit dies per Groenlàndia coneguda com la Ruta del Cercle Àrtic. L’e-vangelista Jasper Winn, que gaudeix caminant poc a poc, va fer un itinerari per les maresmes del mar de Frísia atent en tot moment a que pugés la marea. I la Sarah Baxter va superar la por al buit i a les alçades tot completant l’itinerari del congost del Cares, a Astúries.

Són tres exemples de les cinquanta rutes que proposa el llibre per anar coneixent mica a mica racons d’Europa que a peu s’assaboreixen d’una manera especial. Des de la ruta del disseny danès a Aaarhus fins a la travessa dels Balcans per la Via Dinàrica, el volum que signen diversos autors és una guia excel·lent per practicar el senderisme. Hi ha itineraris d’unes hores i altres que duren uns quants dies. I al costat de cadascun d’ells, es fan altres propostes similars per aprofundir en un tema o un territori, fins a un total de 150 idees alternatives més.