Tal dia com ahir, 19 de febrer de fa tot just cent anys, naixia a Castellbell i el Vilar en Francesc Vila Gimferrer (1922-2011). Músic, compositor, director de cors, pedagog i també pintor aficionat fou una de les personalitats culturals més destacades de la Catalunya Central de la segona meitat del segle XX. Arrelat a la falda de Montserrat, de tarannà discret i caràcter humil, va consagrar la vida a l’art dels sons, reeixint especialment en la música coral. La seva abnegada activitat en els terrenys de la composició i la direcció musical van situar la colònia tèxtil del Burés en el mapa de la música coral catalana.

La seva passió per la música ja li venia de família, una vocació que ell també va transmetre a la seva descendència. El seu avi matern, Josep Gimferrer Prunés, fou impulsor del cor de Clavé El Lazo Proletario, actiu al darrer terç del segle XIX a Castellbell i el Vilar, mentre que el seu pare, Florenci Vila Vilaseca, fou el fundador i el primer director de l’Orfeó La Formiga (1915), precedent de la posterior Capella de Música de Burés. Els seus primers rudiments musicals els va aprendre amb un cafeter de la colònia Borràs que tocava el piano quan les pel·lícules mudes. Tanmateix, fou el músic i pedagog Enric Gibert Camins (1896-1952), el director que substituí el seu pare al capdavant de l’Orfeó La Formiga, qui donà l’impuls definitiu a la seva carrera artística, facilitant que es desplacés a Manresa a estudiar amb el mestre Miquel Blanch. Posteriorment, ampliaria els seus estudis amb Ester Oliveras, a Castellbell i el Vilar; amb Blanca Morera, a Manresa; i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, compaginant-ho amb la seva feina al despatx de la fàbrica Burés.

Ben aviat va començar a despuntar com a director musical, assistint Enric Gibert a la Capella de Música Burés i entomant amb gran èxit la direcció del Cor Sant Josep de Manresa. A la mort del mestre Gibert, va fer-se càrrec de la Capella de Música de Burés, convertint-la en tot un referent de la música coral a Catalunya. La seva inquietud per renovar el repertori amb la introducció de les novetats musicals més immediates i la seva habilitat com a compositor a l’hora d’ajustar l’harmonia de les cançons a les característiques vocals dels seus cantaires van permetre que un cor sense cap formació musical assolís una notable projecció dins i fora del país, equiparable a la dels principals orfeons de la capitals catalanes. Així mateix, la seva innovació en el terreny pedagògic fou cabdal, essent un dels primers en introduir metodologies capdavanteres com les d’Orff i Wuytack i a impulsar la creació de diferents seccions interdisciplinàries per estimular la formació dels cantaires. La seva activitat musical i docent es va prodigar a d’altres municipis i entitats de la Catalunya interior, a més d’ésser el promotor del Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre.

El seu llegat compositiu, principalment vocal, compta amb centenars d’obres i arranjaments populars que fan surar les paraules amb una expressió musical d’una gran naturalitat i intuïció poètiques. La concisió expressiva de les seves melodies i la senzillesa evocadora de les seves harmonies han fet d’ell un dels compositors catalans més estimats i programats pels cors d’arreu de Catalunya. Cançons com a Senyor Sant Jordi, T’he mirat o la cantata Nadal, Llum i Misteri han esdevingut tota una icona del repertori coral català. L’emblema d’una sensibilitat artística que Francesc Vila també va cultivar amb l’art dels pinzells, recreant els paisatges del seu entorn amb evocadores tonalitats cromàtiques.

La seva trajectòria artística li ha valgut diversos reconeixements i homenatges, com ara el nomenament de Fill predilecte de Castellbell i el Vilar (1977), el Premi Bages de Cultura (2004) o la dedicació del cicle Catalunya Coral de la FCEC (2008), entre d’altres. La família del músic, la mateixa FCEC i diversos municipis i entitats de la comarca han preparat un calendari d’actes per celebrar l’efemèride. Ho mereix amb escreix.