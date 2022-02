L'òpera 'Pelléas et Mélisande' de Claude Debussy, basada en l'obra de Maurice Maeterlinck, arriba a l’escenari del Liceu del 28 de febrer al 18 de març en 7 funcions. Aquesta és una producció de l'artista resident del Gran Teatre del Liceu, Àlex Ollé, amb Josep Pons com a director de l’Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu. Ollé ha destacat que hi ha tants elements onírics en el muntatge que fa possible que l'espectador faci una lectura pròpia i que a la vegada compta amb "una música extraordinària, capaç de crear ambients suggeridors i enigmàtics per cadascuna de les escenes". L’aigua és un element central en la producció: l'escenari inclou una petita bassa, de poca profunditat.

Ollé assegura que 'Pelléas et Mélisande' és "una de les òperes més importants del segle XIX i també del XX amb una música extraordinària, capaç de crear ambients suggeridors i enigmàtics per cadascuna de les escenes. Una peça que li dona molta importància al text i és un text comprensible d'una gran teatralitat". Ha remarcat també que és una de les seves òperes preferides i una de les peces de la seva trajectòria que més il·lusió els hi fa portar al Liceu. De fet, amb aquest muntatge, un dels directors de la Fura dels Baus, revisa la seva pròpia producció original del 2015 que va ser estrenada a Dresden. Basada en el text de Maurice Maeterlinck, la producció ofereix una lectura inquietant plena d’enigmes, simbolismes i una atmosfera fantàstica, ha explicat el Liceu. La història se situa en un espai simbòlic, el regne d’Allemonde. Allà regna el vell rei Arkel, que està a punt de morir, i ha nomenat com a hereu el seu nét, Golaud. Una nit, ell descobreix al bosc una dona misteriosa i d'ella només se'n sap el nom: Mélisande. Golaud la porta al castell i s'hi casa. Mélisande coneixerà el germanastre de Golaud, Pelléas, i s'enamoren. Golaud descobreix l'engany i intentarà recuperar-la. Debussy va respectar el text original de l’obra de teatre de Maeterlinck per elaborar el llibret. Ollé ha indicat que la peça fa preguntes i més preguntes i considera que "s'ha de deixar amb total llibertat davant del públic i que el públic connecti el subconscient amb el que veu i en tregui les seves conclusions". Ha apuntat que hi ha tants elements onírics que fa possible que l'espectador faci una lectura pròpia. Ollé ha explicat que Mélisande representa la llum que ve a il·luminar el regne d’Allemonde i Pelleas i Golaud es veuen "embruixats" per aquesta "llum i misteri" que desprèn Mélisande. La batuta de Josep Pons serà l’encarregada de dirigir l’Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del Liceu amb un repartiment de luxe encapçalat per Stanislas de Barbeyrac (Pelléas), Julie Fuchs (Mélisande) i Simon Keenlyside (Golaud). Pons ha assenyalat que Debussy és "bellesa en estat pur" i ha celebrat que tenen uns cantants de luxe. "Sembla que Debussy ho hagi escrit per ells, pel color, per la manera com ho diuen, és un goig poder-los anar escoltant". Posada en escena Pel que fa la posada en escena, Ollé ha indicat que des de l'inici van entendre que la peça era una història circular perquè "la Melisande tornava sempre del lloc del qual fugia i era atrapada per la persona que la perseguia i en la posada en escena vam fer que el principi es lligués amb el final de l'espectacle". L’aigua és un element central en la producció d’Ollé, que també compta amb Susana Gómez com a col·laboradora en la direcció d’escena. L’escenari inclou una petita bassa, de poca profunditat, que conté una forta càrrega simbòlica en la interacció amb els personatges. L'escenografia d’Alfons Flores basteix ponts amb l’estètica de cineastes com David Lynch, ha ressaltat el Liceu.