El 20 de febrer del 2007 es produïa a Manresa el miracle, i no era el de la Llum, commemorat l’endemà. Ara bé, algunes llums també s’encenien per primera vegada, empolsinades després de més d’una dècada d’inactivitat. Ahir, 20 de febrer del 2022, va fer 15 anys de la reobertura del teatre Kursaal de Manresa.

I el resultat ha estat impecable. 15 anys més tard, el seu escenari no ha deixat de funcionar, d’acollir públic i professionals, dia rere dia, cap de setmana rere cap de setmana, any rere any, fins a convertir-se en el centre neuràlgic de la cultura, no només de la capital del Bages, sinó que també en àmbit de tota la Catalunya Central.

Per a celebrar-ho, el teatre manresà va acollir una gala de circ acrobàtic, una de les millors disciplines per plasmar, metafòricament, la inestabilitat i el fet de trobar-se sobre la corda fluixa del sector de la cultura amb l’objectiu de trobar l’equilibri i no caure al buit.

En total, set artistes que van concentrar, en poc més d’una hora, les seves mostres artístiques. I en cadascuna d’elles també s’hi podia veure una metàfora de la trajectòria dels darrers 15 anys al Kursaal: per començar, una representació íntima, que jugava amb les llums i les ombres, i on una sola noia, acompanyada d’un piano, mantenia alçada i en equilibri una barra molt llarga mentre feia acrobàcies per terra. Una funció que representava la bellesa, la delicadesa i la intimitat de moltes de les funcions dutes a terme en aquell mateix escenari.

I seguint amb els equilibris, el següent artista va estar més de cap per avall que del dret sobre una escala horitzontal, fent que semblés fàcil allò que per a molts és impossible. Amb més d’una persona amb els ulls tapats de patiment, aquesta funció podria representar el suspens, també molt present tant en obres de teatre com en altres representacions artístiques.

I de la delicadesa i el neguit passem a l’humor, a la rauxa i a la diversió. Tot plegat a càrrec de les dues mostres del mig. Una de malabars, fent volar pels aires fins a 6 bitlles, i l’altra de dos intèrprets que intentaven, sense èxit, sortir-se’n amb unes barres d’equilibris.

Finalment, l’espectacle va concloure amb l’actuació d’un artista singular, que feia dibuixos amb sorra, projectats en pantalla gran per a tots els espectadors. Allà va anar representant totes les petites peces necessàries per a l’èxit d’un teatre com el Kursaal: una ciutat, un edifici, persones disposades a fer-lo funcionar, i d’altres amb voluntat d’actuar-hi.

I de la mateixa manera que va aparèixer aquella obra d’art, s’anava esvaint mentre es creava, però, un nou dibuix, que finalitzaria, definitivament, la gala. El resultat va ser l’interior de la sala amb l’element principal perquè l’essència del teatre funcioni de veritat: el públic, abundant i entregat.

Les bambolines al capdavant

El circ és una disciplina que requereix moltes hores de preparació, assajos, insistència i repeticions perquè les acrobàcies surtin en perfecte equilibri. I aquí arribaríem a la darrera metàfora de la nit.

Aquesta constància no seria possible sense un equip sòlid, que sempre es troba en la foscor, però que ahir anava apareixent entremig de les petites funcions, on apareixien totes les persones que són normalment entre bastidors fent els canvis d’escenari, decoracions, vestuaris, encarregant-se de la neteja, organitzant els propers artistes i procurant que tot anés com la seda.

Ahir no hi havia cortines ni bastidors. Tot el que calia veure estava al descobert, en homenatge a totes les peces invisibles que fan funcionar l’engranatge del teatre i , en general, del sector de la cultura.