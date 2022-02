Mala notícia per als seguidors i les seguidores de Tom Holland. L'actor, una de les cares de moda a Hollywood, ha assegurat que «es prendrà un descans» de la interpretació després de set anys sense interrupcions. L’intèrpret de 25 anys ha concretat, tanmateix, que no es tracta d’una retirada imminent, però sí que ho té clar: «Gravaré una sèrie per a Apple TV, així que estic molt content. Però puc dir amb seguretat que després que acabi aquesta sèrie, em prendré un descans», ha confessat en una entrevista a CinePop.

Durant les últimes setmanes, l’actor anglès s’ha deixat veure per Barcelona per promocionar l’estrena d’‘Uncharted’, l’última pel·lícula que ha protagonitzat i que té la ciutat catalana com una de les seves localitzacions principals de rodatge.

Una estrella de Marvel

Tot i la seva joventut, Holland és un actor amb una llarga filmografia. Des de ben petit ha format part del repartiment d’obres d’abast internacional com ‘Lo Imposible’ (2013), però el seu veritable salt a la fama es va produir el 2015 amb l’anunci que interpretaria ‘Spider-Man’ en l’etapa adolescent del personatge.

La seva primera aparició com a superheroi de Marvel es va produir a ‘Capitán América: Civil War’ (2016) i des d’aleshores ha protagonitzat produccions molt destacades de la factoria com ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017), ‘Spider-Man: Far From Home’ (2018) i el seu últim èxit, ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021).