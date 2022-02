Un món que s’acaba i un món que comença. I un pont com a metàfora del transvasament de coneixements. Però sobretot de memòria. D’avis a nets. L’escriptor gironí Rafel Nadal (1954) tanca la trilogia familiar començada fa deu anys a Quan érem feliços amb Quan s’esborren les paraules (Columna). De la malaltia de la mare, que perd les paraules, a la recerca dels mots en la figura dels nets. Un cabdell generacional que lliga la vida de Rafel Nadal i que avui presentarà per segon cop a Manresa. El desembre ho va fer a l’Espai Òmniu, avui a la llibreria Parcir (19 h), amb la llibretera Dolors Pardo.

Ningú no mor mentre algú el recorda. Com vol que el recordin els seus?

Amb vitalitat. I voldria que recordessin les coses que els he traspassat, que els he ensenyat.

Per què?

Perquè crec que és important que aquest fil de la memòria no es trenqui. Quan al llarg de la història l’hem trencat hem anat molt segles enrere.

Parla de la memòria col·lectiva?

El fil de la memòria pot ser personal, familiar però pertany a la de la civilització de la qual en formem part.

Com voldrien que els recordés el pare i la mare?

Crec que els pares serien conscients que el llibre és un gran homenatge a ells i a la seva generació, que ho va donar tot sense demanar res a canvi perquè nosaltres poguéssim anar tirant. Que en parlo amb respecte i amb admiració per tot l’esforç que van fer per donar-nos la llibertat de prendre les nostres opcions.

Que no eren les d’ells.

Exacte. Quan no hi ha trencament generacional o el trencament és molt petit és molt fàcil donar llibertat als que et venen al darrere. Però quan ets políticament conservador perquè has passat una guerra en unes circumstàncies determinades, quan no només creus en Deu sinó en l’església, en el cel, en l’infern i en el judici final i resulta que els teus 12 fills són tots uns descreguts, d’esquerres... penses que es condemnaran. I pateixes molt. Penso que és d’admirar que el pare i la mare malgrat el patiment apostessin per la nostra llibertat. De gran, a la mare li preguntava com ho havia aguantat.

I què responia?

Que la imposició no porta enlloc. Ara soc conscient que ells van patir molt per donar-nos aquesta llibertat i que per tant té molt més mèrit. Però crec que estarien satisfets veient que els qui els venen al darrere són bona gent.

Amb la mort del pare i la malaltia de la mare torna a la memòria. Volia tancar el cercle?

Jo no tenia previst fer una trilogia. Parlar dels nets, sí. Pensava en un llibre que es diria Ofici d’avi i que seria un volum més lleuger... Però quan arriba la mare als 92 anys i de cop perd la memòria i ja en fa 5 que no ens coneix i que no diu una sola paraula... tinc un atac de pànic.

Quan les coses no tenen nom no existeixen.

Sí, perquè no en podem parlar, no ens podem comunicar. La meva mare era la meva memòria, em lligava a totes les generacions anteriors perquè, com la majoria de dones d’aquest país, és la que va mantenir la memòria familiar, la seva, la del pare i també la meva. La continuïtat me la donava la mare. Ella era una molt bona narradora amb una memòria prodigiosa i d’una foto esgrogueïda treia tres hores d’històries que em permetien reviure la meva infantesa. Per tant, quan la perdo de cop corro a escriure els records perquè vull traspassar-los als que venen al darrere.

El fil de la memòria?

De totes les vides eternes que hi ha al mercat, reencarnació, energia, més enllà... l’única que tinc claríssim que existeix és que mentre algú et recorda encara existeixes i per tant intento que els que venen darrere no perdin el fil de la memòria. Que em recordin a mi, als meus pares, als meus avis, als besavis i, més enllà de la sang, que se sentin part d’una civilització mil·lenària que espero que sapiguem mantenir.

Diria que ha escrit un llibre íntim amb vocació universal.?

És íntim, em confesso, em despullo, però el lector no m’hi veurà a mi sinó a ell, als seus. Intento explicar coses petites, detalls, perquè el lector s’hi vegi reflectit. Una noia em va dir que amb aquest llibre havia obert la caixa dels meus tresors i els havia ensenyat tots.

I és així?

Sí, i segur que n’hi ha algun que compartim, que és el que farà que ets facis teu el llibre.

Una aspiració extrapolable a tots els seus llibres, imagino.

Sí. Ja se que és un tòpic però un llibre és paper i tinta i no passa a ser un llibre de veritat fins que un el llegeix i en construeix un de diferent. Com més petits detalls més possibilitats hi ha que trobis allò et fa connectar en un moment inesperat per entendre la resta.

Es mira el món que s’acaba amb nostàlgia?

El món que s’acaba és el de la generació dels meus pares, però també és el meu, el de la meva infantesa i adolescència. I sí, me’l miro amb una certa nostàlgia. Jo la defenso, la nostàlgia.

Si no impedeix mirar endavant...

La nostàlgia no ha de ser malaltissa. En el llibre hi ha una mirada nostàlgica a un passat que no tornarà i una il·lusió molt gran en un futur que no protagonitzaré: ho faran els nostres fills i nets. Però també serà el nostre temps, com el que se’n va... i aquest el viurem en una segona fila i ja em va bé perquè crec que hem sigut una generació tap: hem de deixar pas. Però espero viure’l amb ells intensament, compartint-lo.

Fent de pont de la memòria?.

Exacte. Estic fent de pont entre aquests dos mons perquè no es trenqui el fil de la memòria... tot i que molta gent em podria dir que totes les generacions han sigut un pont entre la d’abans i la de després.

I què hi diu?.

Que en tot cas és el meu pont (riu). Un pont en un moment d’un canvi històric molt radical, segurament tant radical com el que viuran els nostres nets. I a mi em sembla important ajudar a aguantar el fil perquè, encara que salt sigui molt gran, no perdin la corda que els lliga.

Recuperar la memòria és por a morir?

El que jo volia era viure la vida com l’havia viscut el meu pare, com si fos immortal, actiu fins l’últim minut. Però amb la seva mort, la del Nando, la mare, la pandèmia, el meu accident... tot m’ha fet ser conscient que jo no seré immortal en vida com ho va ser ell. Però, a la vegada, m’ha fet entendre que puc viure acceptant que hi ha un final i crec que he aconseguit donar la volta a la situació.

Sembla feliç.

Soc més feliç que mai. M’agrada dir que més feliç que a Quan erem feliços, quan tenia tota la vida per endavant. Ara se que no tot és possible però visc més intensament, em miro les coses amb més serenitat, amb més profunditat, començant pels amics, la dona, la filla, els nets. Les relacions sentimentals són confortables i tu em diràs però si això és oposat a la passió!

Ho és?

Doncs no perquè hi ha unes passions en el viatjar, en el llegir, en la complicitat en totes les coses que fem al cap del dia amb la meva dona... que em fa profundament feliç. He aconseguit no tenir por a la mort, sinó al revés, tenir moltíssimes ganes de viure. Molt apassionadament, no desenfrenadament. Ara puc viure amb passió d’una manera molt pausada.