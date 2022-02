La 33a edició de la Mostra Igualada programarà del 31 de març al 3 d’abril 103 funcions per a un públic infantil i jove d’un total de 46 companyies. Després d’una edició amb un format híbrid excepcional per les restriccions de la pandèmia, la Mostra recupera la presencialitat total -inclosa la Llotja professional- i aposta per «una programació 360º» per a tots els públics i d’un ampli ventall de disciplines artístiques «amb una mirada oberta i crítica al món». Entre les propostes més destacades hi ha les dels anoiencs Farrés Brothers, la del manresà Marcel Gros o les de la Cia Nueveuno, Ultramarinos de Lucas, Zum-Zum Teatre, Roser López Espinosa o Dúo Fácil.

Per defugir de classificacions d’espectacles per grups d’edats concrets, enguany la Mostra Igualada no proposarà itineraris però sí les edats recomanades de cada espectacle. Quan als joves , la Mostra presentarà Nua (Radiografia d’un trastorn) de Flyhard Produccions / Sala Flyhard i coproduït amb el Teatre Principal de Palma, un retrat en primera persona i sense filtres dels trastorns alimentaris i la imposició de la bellesa normativa; o La revolució de les 4 idees de Dúo Fàcil, un espectacle d’humor groller i reivindicatiu que parteix de la història de tres riders per a reflexionar sobre les desigualtats socials. La programació juvenil també inclourà Quanta, quanta guerra… de Farrés Brothers i cia, la primera adaptació teatral amb una mirada fresca i jove de la novel·la de Mercè Rodoreda. Entre les propostes per als més petits destaca un viatge en l’imaginari del món dels musicals en format concert: Musicals pels més menuts de Pels Més Menuts o l’acostament a Mozart amb M.A.R.E. de La Romancera Teatre. Referent del clown i per celebrar quaranta anys als escenaris, el manresà Marcel Gros presentarà Petit univers; de la cia De_paper, amb el director i dramaturg Jordi Palet, es podrà veure l’estrena Miranius. L’aventura d’habitar el món, amb música, teatre i titelles. En la seva primera incursió en el teatre familiar, la ballarina Roser López Espinosa presentarà Cometa i els veterans La Pera Llimonera estrenaran Un vestit nou per a l’emperador; Zum-Zum Teatre portarà Soc una nou i la companyia jove anoienca Ka Teatre Sota sola un espectacle de titelles. Entre les propostes provinents de l’Estat destaca en la programació Suspensión dels madrilenys Nueveuno; ¿Cuándo viene Samuel? de la companyia castellano-manxega Ultramarinos de Lucas, amb una adaptació del clàssic Tot esperant Godot, de Beckett i Tarzán, dels bascos Mar-Mar Teatro