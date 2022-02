L’Orfeó Manresà presentarà el 29 de maig al Teatre Conservatori Ignasi, el viatge, un recorregut musical inspirat en la vida d’Ignasi de Loiola coincidint amb la seva arribada a Manresa fa mig mil·lenni. D'altra banda, les manresanes Núria Rial (soprano), Mireia Pintó (mezzosoprano), Ensemble Exclamatio i Alba Roca presentaran el 25 de setembre a la Cova de Sant Ignasi L’Enigma Pergolesi, un concert que acostarà al públic a la bellesa musical de l’Stabat Mater de G. B. Pergolesi. Les entrades per als dos concerts estan disponibles a través de la web de Manresa 2022 www.manresa2022.cat.

L’actuació de l’Orfeó Manresà serà una interpretació de cançons tant del renaixement com actuals, acompanyats d’un conjunt musical en directe i amb instruments de l’època. El concert pretén ser un mirall de la transformació que va viure Ignasi durant el seu viatge, posant de costat el retrobament amb l’essència humana que va viure al segle XVI i l’actualitat. El concert de l’Orfeó Manresà tindrà un preu de 15 € per al públic general i de 12 € per menors i jubilats.

En el concert de Núria Rial i Mireia Pintó, s'interpretaran algunes peces musicals que giraran entorn de l'obra Stabat Mater de Pergolesi, una de les obres més difoses del segle XVIII. La soprano i mezzosoprano estaran acompanyades per l’Ensemble Exclamatio, sota la coordinació d’Oleguer Aymamí i Alba Roca. Aquest concert tindrà un preu de 22 € de manera anticipada i 25 € si es compra a taquilla.

Un programa d’actes transversal amb més de 100 activitats

El concert de l’Orfeó Manresà i l’Enigma Pergolesi formen part d’un programa que conté més de 40 accions i 100 activitats i que està distribuït en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, amb Love of Lesbian, la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Carles Cases, Manel Camp, l’Escolania de Montserrat o Jordi Savall, entre molts altres. El programa sencer es pot descobrir a www.manresa2022.cat.

L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022, que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s’han implicat en el projecte.

De Manresa al món

Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració —de relleu mundial— permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià.