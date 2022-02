L'edició 2023 del Primavera Sound tornarà a tenir dos caps de setmana de música, però en aquesta ocasió se celebrarà en dos llocs i no només a la capital catalana. De l'1 al 3 de juny tindrà lloc al Parc del Fòrum de Barcelona i del 8 al 10 del mateix mes a la Ciutat del Rock d'Arganda del Rei a Madrid. L'anunci del Primavera Sound arriba dos mesos després de les desavinences entre l'Ajuntament de Barcelona i la direcció del certamen, qui va posar en qüestió a la seva continuïtat a la capital catalana més enllà del 2022. Tot i això, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va garantir que el Primavera Sound podria repetir l'edició ampliada a dos caps de setmana el 2023.

El Primavera Sound ha apuntat que tant en una com en l'altra ciutat, el festival "mantindrà la seva identitat de festival urbà amb la programació de Primavera a la ciutat durant la resta de dies de la setmana. Tant a Madrid com a Barcelona la programació s'integrarà en els espais culturals de cada seu amb diferents activitats musicals abans de les jornades principals".

El festival ha assegurat que l'anunci d'aquesta doble seu "no sorprendrà a qui coneix la història del Primavera Sound". El certamen ha recordat que després de diversos anys organitzant el festival de tardor Primavera Club a Barcelona i a Madrid i portar cada temporada gires internacionals a les dues ciutats, "fer realitat un Primavera Sound de pont aeri suposa per a nosaltres, a més d'una gran alegria, un pas endavant tant lògic com natural. L'aterratge a Madrid no és més que l'últim capítol de la nostra llarga i estreta relació amb la ciutat, però també el primer de tot el que vindrà".

Considera que un Primavera Sound que l'any 2023 començarà a Barcelona i acabarà a Madrid només pot sortir beneficiat el públic. "Doble seu, doble il·lusió".

En un comunicat, el festival agraeix a la Comunitat de Madrid, a l'Ajuntament de Madrid i al d'Arganda del Rei "totes les facilitats i entusiasme amb el que han estat i estant treballant amb nosaltres perquè aquesta edició que tanta il·lusió ens fa sigui una realitat l'any 2023".

L'anunci del Primavera Sound ha coincidit amb la reunió que han mantingut a Madrid entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la consellera de Cultura, Turisme i Esports, Marta Rivera de la Cruz, i l'organització del festival.

Desavinences

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va garantir a mitjans de desembre que el Primavera Sound podria repetir l'edició ampliada a dos caps de setmana el 2023. En una compareixença des de l'Ajuntament, Colau va assegurar que està "fora de discussió" que el festival es quedi a Barcelona i va refermar el "compromís" de la ciutat amb el Primavera.

Colau va fer aquestes declaracions després que aquests dies es posés en qüestió la continuïtat del festival més enllà del 2022. El director del Primavera Sound, Gabi Ruiz, havia mostrat "preocupació" pel futur de l'edició 2023 en una entrevista a 'La Vanguardia'. Els impulsors del certamen van dir que tenen "molt bona relació" amb totes les ciutats però que a Barcelona no tenen "cap acord amb l'Ajuntament". "No hi tenen cap mena d'implicació", va declarar Ruiz. Per Ruiz, el consistori "no fa cap esforç" per a l'esdeveniment amb vista al 2023 i diuen que els han traslladat que no els interessa "el model". Els impulsors van denunciar que els han multiplicat el lloguer del terreny "per disset" i que encara no tenen el permís per a l'edició 2023. "Farem el festival el 2022 i el 2023 ja ho veurem", va asseverar Ruiz, que avança que estan buscant una altra ciutat on celebrar-lo.

Finalment, el consistori i els organitzadors del festival van mantenir una reunió i segons va dir Colau, va donar l'ordre perquè el format ampliat a dos caps de setmana que ja estava previst per al 2022 es repetís també el 2023.

Reaccions

El tinent d'alcaldia de Cultura de Barcelona, Jordi Martí, ha celebrat amb una piulada l'anunci: "És una bona notícia, Barcelona continua exportant pel món els festivals creats a la ciutat. Enhorabona Primavera Sound i a tot l'equip!!"