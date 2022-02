L’Ajuntament de Manresa està treballant amb la previsió que la Diada de Sant Jordi 2022 serà com les d'abans de la pandèmia, amb parades de roses i llibres als carrers. Per aquest motiu, a partir de l'1 de març ja es podran començar a presentar les sol·licituds per muntar-ne a la via pública durant el proper 23 d'abril.

La Festa de Sant Jordi del 2020 no es va poder celebrar-la en la seva data tradicional i va ser substituïda per una jornada cultural i festiva al juliol, i l’any passat sí que es va celebrar, però amb restriccions i parades limitades al Casino i Sant Domènec. Parades de fins a màxim 4 metres Els establiments destinats a la venda de llibres i flors, es podran col·locar davant mateix del seu establiment, o bé en el lloc pel qual disposin expressament d’autorització municipal. En el cas de les floristeries, la superfície màxima de les parades serà de 4 metres. Parades només per a entitats i col·lectius de la ciutat Les entitats, associacions, escoles, agrupacions i altres col·lectius que desenvolupen la seva activitat a Manresa, es podran col·locar en el lloc que indiqui l’autorització municipal. En aquest cas, es permetrà la venda de roses, llibres i material divulgatiu, sempre que estigui relacionat amb temes propis de les entitats i/o associacions respectives. Les parades a les quals es refereix el punt anterior, no es podran situar davant de floristeries en el cas que venguin roses, ni davant de llibreries en cas que efectuïn la venda de llibres. Les flors i els llibres, reservats exclusivament per a floristeries i llibreries Els establiments que no tinguin llicència d’activitat expressa de floristeria o llibreria, no podran vendre ni flors ni llibres i únicament podran vendre productes pels quals tinguin llicència d’activitat i que tinguin relació directa amb la Diada (per exemple: galetes en forma de rosa, clips, ornaments, etc.). En aquest cas, a més, únicament es podran situar davant del seu establiment i la parada tindrà un superfície màxima de 4 metres. Els llibres de segona ma, tots junts Les parades que venguin llibre de segona ma, s’ubicaran en un mateix emplaçament, que s’anunciarà un cop es determini. Igualment, s’informarà de la forma per la presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds (excepte aquelles per vendre llibre de segona ma) es tramitaran a partir del dia 1 de març de 2022, a les oficines de la Policia Local (carrer del Bruc, 33), en horari de 8.30 a 14 hores (de dilluns a divendres) i el dilluns de 16 a 18 hores (en aquest cas caldrà cita prèvia). La prioritat per triar lloc d’ubicació, segons l'Ajuntament, vindrà marcada per l’ordre en la sol·licitud de la llicència, excepte en aquells supòsits en què s’indica de forma clara el lloc de la situació de la parada.