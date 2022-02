Tros, el llibre de l’escriptor Rafael Vallbona que Pagès Editors va publicar el 2017 com a obra guanyadora del XXVè Premi Ferran Canyameres de Novel·la, arriba aquesta setmana a la gran pantalla en una producció dirigida pel debutant Pau Calpe i amb l’actor alturgellenc Roger Casamajor, Pep Cruz, Eduard Muntada i Ana Torguet Pena en els papers protagonistes. Nomiada a la millor pel·lícula dels Gaudí i rodada a les comarques del Segrià, principalment als pobles d’Alcanó i de Sarroca de Lleida i amb un càsting integrat per actors locals, molts d’ells no professionals, Tros se situa avui en dia a la plana de Lleida, on des de fa anys ha ressorgit el moviment dels sometents: patrulles nocturnes de pagesos que, davant la manca de mitjans policials, ronden els masos per a protegir-los de furts i robatoris d’eines, gasoil, ferro... El relat del film està vertebrat entorn d’en Joan i el seu fill Pepe, que patrullen de nit amb els sometents. Als veïns no els fa gens de gràcia que el Joan els acompanyi: des que la seva dona va morir, el vell ha perdut el cap. Però l’accepten en veure que l’acompanya el seu fill, que ha tornat de la ciutat. Durant la ronda, pare i fill topen amb un lladregot magrebí al tros. El Joan el mata i inicien una fugida. Tot i l’aparença de thriller, Tros és, sobretot, un drama rural sobre el món de la pagesia. Un món en decadència, despoblat, envellit. Una Catalunya poc present al cinema.