L’Orfeó Manresà presentarà el 29 de maig al Teatre Conservatori Ignasi, el viatge, un recorregut musical inspirat en la vida d’Ignasi de Loiola coincidint amb la seva arribada a Manresa fa mig mil·lenni. D’altra banda, les manresanes Núria Rial (soprano) i Mireia Pintó (mezzosoprano), Ensemble Exclamatio i Alba Roca presentaran el 25 de setembre a la Cova de Sant Ignasi L’Enigma Pergolesi, un concert que acostarà al públic a la bellesa musical de l’Stabat Mater de G. B. Pergolesi. Les entrades per als dos concerts estan disponibles a través de la web de Manresa 2022 www.manresa2022.cat.

L’actuació de l’Orfeó Manresà serà una interpretació de cançons tant del renaixement com actuals, amb l’acompanyament d’un conjunt musical en directe i amb instruments de l’època. El concert tindrà un preu de 15 € per al públic general i de 12 per a menors i jubilats. En el concert de Núria Rial i Mireia Pintó s’interpretaran algunes peces musicals que giraran entorn de l’obra de Pergolesi, una de les obres més difoses del segle XVIII. El concert tindrà un preu de 22 € de manera anticipada i 25, a taquilla.