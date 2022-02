Catorze anys després del seu debut sobre els escenaris, l’olesana Chanel Terrero posarà rumb a principis de maig a Torí per representar Espanya al festival d’Eurovisió 2022. L’artista, de 31 anys, va fer el seu primer gran viatge quan només en tenia quatre. Natural de Cuba, Terrero va aterrar de ben petita a Olesa de Montserrat, on viu gran part de la seva família. Va ser a l’escola d’arts escèniques 113 Dansa del municipi on va aconseguir el títol de la Royal Academy of Dance. Durant l’adolescència, la catalana va afegir la interpretació al seu currículum artístic. Ara, després d’un triomf polèmic al Benidorm Fest gràcies al vot del jurat professional, a Terrero se li presenta un nou repte: aconseguir que Espanya guanyi Eurovisió després de cinquanta-tres anys en la penombra del certamen.

Per què va decidir embarcar-se al vaixell d'Eurovisió amb 'Slomo'?

L’assessor extern d’Eurovisió, Tony Sánchez-Ohlsson, va contactar amb mi dient-me que hi havia un tema que era del meu estil i em va passar el contacte de Leroy Sánchez, un dels compositors de SloMo, per fer un primer càsting. Ell va veure aptituds en la meva veu que li van agradar i juntament amb la meva habilitat per la dansa em van escollir. Quan vaig escoltar la cançó vaig pensar: sembla que algú l’hagi escrit per mi. He estat en molts musicals i he cantat temes ben diferents, però aquest em defineix.

És la primera vegada que Espanya envia a Eurovisió una candidatura pop llatí. Així i tot, la proposta té una lletra que no ha acabat de convèncer a tothom.

Eurovisió és un festival de música i de xou en directe. Més enllà de la lletra hi ha moltes coses més que formen part d’aquesta candidatura i només s’ha de mirar les llistes de reproducció a Spotify del nostre país per veure que estan liderades per temes pop llatí com aquest.

Les cançons seleccionades per Eurovisió no poden superar el 35% de paraules en llengües estrangeres. A SloMo, els mots en anglès representen el 41% de la lletra. Té por de rebre una sanció?

Ara mateix estic en mig de mil entrevistes i no soc entesa en la matèria, tot i que m’ho han comentat. Sóc artista, només m’encarrego de pujar a l’escenari i donar el millor de mi. Visc a la meva bombolla, però si s’ha de canviar la lletra del tema perquè s’adapti, ja la canviarem.

Valoraríeu la possibilitat d’incorporar a la cançó alguna paraula en català?

No en sóc l’autora, però posats a fer-nos il·lusions, m’encantaria, perquè no? Seria divertit!

El triomf del Benidorm Fest va ser agredolç per vostè. Va rebre un munt de crítiques a les xarxes socials i en conseqüència, es va tancar el seu perfil de Twitter.

Jo em vaig desinstal·lar la xarxa social del mòbil però penso tornar. No sento que m’hagi d’amagar ni demanar perdó per res. En aquell moment em vaig curar en salut perquè va ser un naufragi de coses dolentes. Però això ja és el passat.

Nadine Romero, una tiktoker molt reconeguda a la Catalunya Central, va comentar en un dels seus vídeos que si fos vostè "ara no voldria representar cap espanyol al certamen”. Va tenir aquest pensament en llegir les crítiques?

Home, va ser fort. Però sembla que tota la polèmica es va viure més intensament des de fora que des del meu cercle. Em sento molt orgullosa de representar Espanya i em sembla un regal immens. Ara estic rebent missatges d’amor de familiars i gent de la professió que no paren de repetir-me que ningú m'ha regalat res. Em diuen que he de tenir la consciència molt tranquil·la perquè tot el que he fet a l’escenari han sigut anys i anys d’esforç.

I de no parar quieta. Paral·lelament a Eurovisió, també està assajant per protagonitzar Malinche, el musical de Nacho Cano. Ja té prou força per tot el treball que tindrà els pròxims tres mesos?

Hi estic acostumada. No és la primera vegada que compagino dos treballs. Sé que és dur, però és el que toca i no em queixo per res. Tot el que pugui donar de mi ho donaré. Porto entrenant-me psicològicament tota la meva vida per això. Aquesta professió és molt dura. Crec que tota l’experiència que carrego a l’esquena m’ha ajudat a enfocar aquesta situació com ho he fet. La resta és soroll. Per mi, el més important és l’art. Estic preparada per donar el millor de mi a dalt de l’escenari.

El de Torí no serà l’únic escenari que trepitjarà abans de maig. Com afronta la gira europea?

Em sembla un gran regal, però no només per la magnitud que suposa ser la primera representat d’Espanya en tenir una gira eurovisiva sinó més aviat a títol personal, com a artista que se’n va de gira per Europa.

On també va fer parada fa uns anys va ser a Nova York, on va conèixer a Steven Spielberg.

Va ser una experiència brutal. Era l’única actriu de fora d’Estats Units que competia per ser Anita al remake de West Side Story. Vaig entrar a la sala de càsting i només érem cinc noies de tot el món. Allà vaig conèixer Spielberg. Vaig donar-li la mà i em va agrair que hagués vingut de tan lluny perquè deia que sóc molt talentosa.

I ara afronta al gran repte de representar Espanya a Eurovisió.

Podria dir que no és el repte més gran que he tingut, però potser és el de major magnitud. És un pes molt gran representar l'Estat a Eurovisió. Però sí que és un esdeveniment que explicaré als meus néts quan sigui iaia.

Parlant d'àvies, vostè li va dedicar a la seva el triomf de Benidorm Fest. Té plantejat endur-se-la amb vosté a Turí?

M’encantaria tenir la gent que estimo ben a prop en aquell moment. A tota la meva família si pot ser, però encara ho estem mirant. Tot i que tinc molts coneguts que ja tenen el bitllet comprat.

A Eurovisió es veurà una actuació encara millor que la que va fer a Benidorm?

Clar que sí. Per l’art no hi ha límits. Llavors fem, ja partint de la base que l’escenari és més gran, les sensacions també ho són. Al maig jo estaré en un altre moment de la meva vida i transmetré coses diferents. L’art sempre és viu i canviant.

Un dels trets més característics del seu tema és la coreografia. La tornada fins i tot s'ha convertit en objecte de centenars de balls a Tiktok. Hi haurà canvis en la proposta final?

No crec que canviem gran part de la coreografia. No serà una proposta totalment diferent... Òbviament, no apareixeré amb un piano tocant a cappella SloMo. En el cas que fos el mateix número, l’escenari és un altre i, per tant, ja té un altre aire. A més, jo estaré en un altre moment de la meva vida i transmetré altres coses.

Ara per ara, SloMo es troba en les 10 candidatures preferides de les cases d’apostes i dels eurofans per guanyar el certamen. El triomf és possible?

Una persona molt important per mi sempre em diu que si els somnis es poden tocar, es poden perseguir. Així que si, per què no! No he fet molt els deures, però he vist que hi ha molt nivell, però jo hi vaig amb energia de guanyadora. Vaig a guanyar. Per part meva treballaré de valent aquests mesos per fer una posada en escena brutal, una altra cosa és el que passi allà. Em fa il·lusió veure els rànquings, però al final és soroll bonic, però soroll al cap i a la fi. Jo m’haig d’enfocar en el que hi vaig a fer que és ser una artista. Però em fa il·lusió veure que el país es troba al capdamunt.

Què faria Chanel si guanyés el festival europeu amb SloMo?

Una festa amb tots els meus, amb test d’antígens per tothom, és clar. Possiblement, vindria a celebrar-ho a Olesa. És casa. I a més estic veient que tots els olesans i olesanes m’estan recolzant un munt, i per mi és molt important que estiguin orgullosos d’una olesana.

Una artista de 360 graus L'olesana, que es considera una artista 360 graus, ha actuat en cèlebres musicals com El Rey León o Mamma Mia i ha tingut papers destacats en sèries com Gym Tony, El Secreto de Puente Viejo o Águila Roja. Al 2010, també va formar part del cos de ball de Shakira durant la seva actuació als MTV Music Awards.

Qui forma part de l'equip de Chanel? Entre l'equip que acompanya l'olesana en la competició europea es troba Leroy Sánchez, compositor de SloMo. El jove vasc és conegut per haver escrit temes per artistes com Malú, Pitbull o Alex Ubago. A nivell internacional compta amb la figura de Kyle Hanagami. El coreògraf ha treballat amb grans estrelles, com Jennifer López, Justin Bieber o Black Eyed Peas.