Els racons més profunds d’Internet no amaguen monstres sinó gent de carn i ossos que, rere l’anonimat, creen les formes més variades d’odi en uns aiguamolls on, durant més d’un any, s’hi va moure una periodista jueva nord-americana per teixir-ne un retrat tan interessant com esgarrifós.

La periodista Talia Lavin va passar mesos nedant entre el racisme, l’antisemitisme i el masclisme més recalcitrant. En fòrums de debat, xarxes socials i la premsa ultradretana, va conviure amb aquells qui –sobretot homes blancs– l’odiaven per qualsevol de les condicions de les que fa bandera: dona, jueva i bisexual. El resultat d’aquest passeig pels racons més ombrívols de la xarxa és un assaig que recorre i interconnecta els espais on creixen i es reprodueixen alguns dels discursos més abominables concebibles, des del supremacisme blanc fins a l’integrisme catòlic passant pels incels, col·lectiu que té en la misogínia i l’aïllament social les seves arrels. En el text, Lavin alerta sobre un odi que avança i que, als Estats Units, ha deixat moments infames com la marxa racista de Charlottesville, on va morir una manifestant antifeixista, tot i que, com un darrer raig de llum i escalfor, no deixa de banda un repàs final als grups organitzats com a resposta a aquestes barbàries.