ElectroGralla és el projecte personal del graller, músic, musicòleg i compositor sallentí Roger Andorrà que es descriu perfectament per si mateix: és l’encontre de la gralla –l’instrument tradicional català per antonomàsia– amb l’univers dels sons electrònics. Aquesta unió ha germinat en el disc Empelt, el seu primer treball en solitari, amb la producció musical del saxofonista berguedà Llibert Fortuny, que s’estrena en aquest camp. El disc es publicarà el 3 de març (Microscopi) i s’estrenarà en directe en la nova edició del Festival Tradicionàrius, el 18 de març. Andorrà ha treballat les melodies de les peces i Fortuny hi ha aportat les bases, amb reminiscències de jazz, groove, funky, dance, techno i dubstep.

El gener passat, coincidint amb el primer aniversari de la mort del també sallentí Jordi Fàbregas, ànima del Tradicionàrius, Andorrà va retre-li homenatge avançant una peça del seu nou disc: Les Balladetes, una cançó popular sallentina, de la qual Fàbregas va fixar la partitura i Andorrà una revisió conceptual entre la música tradicional i l’electrònica. Empelt inclou, també, peces icòniques com Toc de castells, el Virolai, un pasdoble de la Patum, una sardana, una malaguenya, un ball de bruixes, un ball pla de Corpus i un passacarrer. Hi col·laboren el cantant Miquel Gil, l’activista Anna Gabriel, el músic sallentí Jordi Sant, la trompetista Mireia Farrés i els components del grup de grallers Els Laietans.