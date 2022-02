Unes 170 persones es van presentar ahir al càsting de figuració al Centre Cultural del Casino per participar en la propera sèrie que dirigirà el manresà David Victori. Es buscaven homes i dones de totes les edats, majors de 16 anys. Al llarg del dia hi va haver un degoteig d’aspirants, majoritàriament gent jove i gent gran, amb un percentatge més elevat de dones (100) que d’homes (70). Representants de l’agència JK Guzmán, encarregada del càsting i que en el seu moment també van fer el de la sèrie de Netflix Hache, explicaven que aquests barems són habituals. La franja amb menys participació va ser la de 30 a 40 anys.

Durant la jornada es va poder veure alguna imatge curiosa, com quan van aparèixer un grup de figurants de la Fira de l’Aixada que, aprofitant un descans, es van acostar al Casino per apuntar-se al càsting; o una florista artesenca que va portar a l’equip un ram de flors. Algunes de les persones que van passar durant el dia pel Casino ho feien atrets pel nom de Victori i d’altres repetien càsting de figuració. Com Pilar de la Torre, de Puig-reig, que va participar a les proves per al rodatge de la sèrie Crack i d’Olor de colònia. Tot i que a la convocatòria s’especificava que calia portar una fotocòpia del DNI, més d’un es va presentar sense portar-la amb la dificultat de trobar algun lloc on fer-la un dissabte.

La sèrie, per a una plataforma digital, serà la primera producció que Victori rodi a Manresa i és previst que els preparatius per a la filmació comencin a partir del 14 de març. De moment se’n saben pocs detalls, en espera que el projecte es presenti públicament a la ciutat. De fet, la mateixa agència de càsting no tenia clar quants figurants caldria escollir, però sí que la selecció final de figurants la farà el mateix Victori.