Plaer, indiferència o aversió: cadascú s’agafa la seva feina com vol o com li deixen fer-ho. A l’Slavy li ofereixen entrar en una prestigiosa editorial de Praga on, en principi, s’hauria de sentir satisfet, reconegut i recompensat. Però, tal com exposa Miquel Adam (Barcelona, 1979) a la novel·la L’amo, hi ha moltes formes de violència, sovint somortes, sibil·lines o indetectables, que ens poden abocar a un desencís profund. Fill de manresans, Adam, que porta vint anys en el sector editorial i aquest mes de febrer ha vist néixer el seu propi segell, La Segona Perifèria, va passar fa uns dies per la capital del Bages per presentar el llibre.

Quin neguit va fer surar la seva primera novel·la?

Volia parlar de la infelicitat a la feina, però no l’òbvia d’algú que fa mil hores en una fàbrica, treballa per Glovo o té un treball precari, sinó la d’algú que s’hauria de sentir identificat amb la feina que té però no se’n sent.

Un mal molt més comú del que ens pensem?

Un cop fet el llibre, en vaig llegir un del David Groeber on teoritza sobre això i vaig sentir que em donava arguments. L’autor hi parla de treballs absurds, de la gent que se sent inútil a la seva feina sense que això tingui res a veure amb tenir un bon sou. És el procés d’algú que s’estima el que fa però que paulatinament es va convertint en inútil, i això genera ressentiment i frustració.

I impotència?

Hi ha un capítol a L’amo que per a mi és significatiu d’això que explico: l’Slavy va a Correus i allí el fan ser un inútil perquè topa amb la normativa. Groeber parla de casos extrems de persones que s’absenten de la feina i ningú no els troba a faltar. I d’aquí es pot passar a l’alcoholisme. La feina com a llavor d’autodestrucció.

No deixa de ser paradoxal: tot es fa en nom de la productivitat però, tot i així, es generen sentiments d’inutilitat.

En el llibre hi ressona Apunts del subsòl, de Dostoievski. Groeber cita una frase de l’escriptor rus on diu que la pitjor cosa que li pot passar a una persona és treballar inútilment. Si ets presoner i et diuen que has de fer tres mil quilòmetres de via de tren, almenys saps que fas alguna cosa, però si et manen que facis un forat i després el tapis, un dia rere l’altre, això et destrueix l’ànim.

Com va imaginar el protagonista, l’Slavy?

L’amo és una novel·la sobre la rebel·lió. Canetti, a Massa i poder, parla dels diferents tipus de massa, i explica que la massa revolucionària, quan es revolta, té una energia molt característica. En el llibre, l’Slavy està en el primer moment de la revolta. Ell vol ser reconegut pel seu cap, en K, guanyar-se la seva confiança, i va sacrificant parts de la seva persona per aconseguir-ho, fins al punt que li dona l’esborrany d’una novel·la que té escrita. I s’humilia cada cop més.

La crisi, la pandèmia, la precarietat... cada cop es produeixen més situacions com aquesta?

He tingut el feedback de lectors que han volgut explicar-me que la novel·la els ha resultat dolorosa i incòmoda perquè ells ho han viscut. L’amo remou per dins.

I a vostè també?

Els escriptors ens servim de la literatura per fer d’una experiència real o inventada un fet col·lectiu.

Però «L’amo» parla de vostè o del seu pas pel món editorial?

Fa vint anys que estic en aquest sector, he vist, he viscut, he explicat i he llegit moltes coses. Des de fora, el sector cultural sembla molt xulo, però és una feina com la resta, on també hi ha gent que et vol mal o destruir. Es considera que la cultura és el paradigma de la civilitat i que segons quines coses no hi passen mai, però ja s’ha vist que sí, com per exemple en el teatre, on de sobte apareix un director dèspota i tothom calla, i va deixant cadàvers pel camí.

A la novel·la, doncs, no hi hem de buscar personatges reals?

La primera reacció a Vida privada, de Sagarra, va ser que tothom s’hi buscava. Però aquesta és una capa de la ceba que desitjo que caigui aviat, no m’interessa.

Com va imaginar el personatge de l’Slavy i com es va concretar?

L’amo del títol no és en K sinó el pobre Slavy, que se sent humiliat i amaga un ressentiment. Podem fer un paral·lelisme amb un laberint: per solucionar-lo, cal recórrer-lo. Què fas amb el ressentiment? L’has de cartografiar. L’amo és l’Slavy que intenta prendre el control de la seva vida. Quan algú es revolta, aquest moment és molt interessant, perquè és ple de ràbia, dolor, energies negatives i, malgrat tot, en pot sortir una cosa bella, la literatura.

El ressentiment és un mal conseller.

En el seu darrer llibre, Los enemigos, el Kiko Amat explica que hi ha dues sortides per al ressentiment, fer-lo servir al teu favor o el contrari. I entre una cosa i l’altra, sempre queda el recurs d’escriure, que és el que fa el narrador i el que faig jo. Vaig estar sis anys fent el llibre, usava l’estil desenfadat del meu llibre de contes Torero d’hivern, i sentia que, fent-ho així, m’estava rient de l’Slavy, no respectava el seu dolor íntim. Fins que un dia em va parlar, per dir-ho d’alguna manera, i vaig trobar la veu. I m’ho he passat molt bé.