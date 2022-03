Sota el sobrenom de shalanazzz, la manresana Shalana Rodríguez (2000) triomfa a TikTok amb els seus vídeos cantant al cotxe. Ella i el seu entorn més proper consideren que no canta bé, però això no l’ha aturat per guanyar seguidors. No és una cantant professional i ni tan sols ha rebut una mínima formació, però el seu to divertit i el seu caràcter han fet que més de 6.000 persones la segueixin mentre canta a ritme d'Oques Grasses o Els Amics de les Arts al cotxe. La tiktoker considera que ha connectat amb el públic perquè hi ha molta gent que se sent identificada amb ella, ja que no canta bé i ho fa mentre condueix.

A banda de cantar dins el cotxe, què més fas a TikTok?

Faig diferents tipus de vídeos. Penjo contingut quan em ve de gust i no em centro només en un tipus, les coses que veig d'altres canals i m’interessen les adapto. Per exemple, faig vídeos d'humor, balls amb les meves amigues. A vegades em considero una mica boomer quan he d’editar el meu contingut perquè em costa, ara ja domino més la plataforma, però al principi posar les músiques de fons se'm resistia. Però a poc a poc he anat aprenent.

Amb quina freqüència publiques contingut?

Ui, ara soc una pesada al TikTok (riu) i penjo un munt de vídeos. Ara en penjo cada dia, hauria d’estar fent altres coses, però estic molt enganxada.

Quin va ser el primer vídeo?

Va ser mentre feia una classe online de la universitat des de casa. Estava esmorzant sense prestar gaire atenció i vaig penjar un vídeo mentre em menjava una galeta i la sucava a la llet calenta, res més (riu).

Per què vas decidir començar a cantar dins el cotxe?

Com la gent ha pogut veure, jo no canto gaire bé, és més, m’ho han dit els meus pares, amics i família. I jo ho sé, però quan em sento cantar penso que ho faig bé (riu). Tampoc tinc oïda musical, ni ritme, els balls del TikTok els faig del revés a vegades. Però com que no tinc vergonya vaig començar a gravar-me al cotxe, perquè sempre porto música a tot arreu, mentre condueixo, quan em llevo, quan vaig a dormir...

I la gent què et diu als comentaris?

Hi ha persones que els hi agrada com canto i m’ho fan saber, tot i que no me’ls crec. I n’hi ha d’altres que em fan el comentari de burla: “no cantis més que plourà”, però bé, no els hi faig cas perquè sé com canto. Crec que al públic li agraden els meus vídeos perquè se senten identificats, ja que molts no canten bé i ho fan mentre condueixen.

Què sols cantar?

El Reggeaton/urban no m’agrada cantar-lo, prefereixo la música catalana i música italiana.

El teu objectiu?

Passar-m’ho bé! Ara dedico moltes hores a fer vídeos en directe per parlar amb les persones que em segueixen o cantar també.

Més enllà de les xarxes socials, a què et dediques?

Estic fent l’últim curs del Grau d’Educació Primària a la Universitat Autònoma de Barcelona i estic fent pràctiques a una escola de Manresa. També treballo com a monitora de natació a Sallent.

I algun alumne t’ha vist?

Sí! Una vegada em van demanar si tenia TikTok i en un principi els hi deia que no per mantenir la distància amb l’alumne. Fins que un dia una nena em va dir que la seva mare m’havia vist fent un repte a TikTok i va confessar-me que li agradava molt com cantava (riu). Es va córrer la veu per l’escola i ara els alumnes segueixen els meus vídeos i me’ls comenten.

Quin és el vídeo amb més reproduccions que tens?

En tinc un amb més d’un milió de reproduccions que és d’humor, un altre cantant al cotxe la cançó d'“Ay Mamá” de Rigoberta Bandini que en té gairebé 300.000 i un altre del meu cotxe explicant les parts que té espatllades.