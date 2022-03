Els organitzadors del festival de música electrònica Paral·lel Festival han decidit canviar d'ubicació i traslladar-se al Port del Comte. Del 2016 al 2019 el festival havia tingut com a escenari la població de Guardiola de Berguedà, però ara s'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de la Coma i la Pedra per celebrar una nova edició d'aquest esdeveniment després de dos anys sense activitat a causa de la pandèmia. Els organitzadors creuen que la nova ubicació suposarà un "salt de qualitat", ja que comportarà "una millora general de la proposta, no només per la bellesa de l'entorn, sinó també pel que fa als serveis que s'ofereixen i a la comoditat dels assistents". L'esdeveniment atrau centenars de visitants, molts d'ells internacionals.

Els organitzadors del Paral·lel Festival esperen que en aquesta cinquena edició es puguin vendre més de 1.500 entrades. Alguns dels artistes que ja hi ha confirmats són DJ Nobu i Peter Van Hoesen; F-On; Jane Fitz; i Ulla.