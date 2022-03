Diu Berta Sala (Manresa, 1997) que cantar jazz en català no és el més habitual. I té tota la raó. Posa com a exemple d’inspiració Núria Feliu i la translació a la llengua de Fabra que la cantant de Sants va fer d’estàndards internacionals durant els anys seixanta del segle passat, quan va apropar el jazz al gran públic cantant en català. Ara, la compositora i cantant manresana, amb el productor, pianista i compositor austríac Dominik Landolt (1991), agafen el llegat de la Feliu, però fan un pas més, amb temes originals, en el seu nou treball, 'Songs of my friend', onze cançons que beuen del jazz contemporani i la música moderna -8 en català i 3 en anglès- escrites i interpretades pels dos músics. El disc es va gravar a Àustria amb un quintet de piano, guitarra, baix, bateria i veu, amb la incorporació d’un trompetista en dues peces.

El treball, que obrirà la programació del Cicle 3/4 de Música, diumenge, al teatre Conservatori (12 h), neix d’una manera «molt espontània», com explicaven ahir ells mateixos a l’escenari on actuaran. La intenció primerenca era gravar «algun tema» en l’estudi que Landolt té a Àustria, però, en 4 dies, literalment, van assajar i gravar un disc amb la música de Landolt i les lletres de Sala: «El Dominik tenia diferents temes instrumentals i em va demanar que, si m’inspiraven, podia posar-hi lletra. I em van inspirar moltíssim!». Com subratlla Landolt, «amb ella tot és molt fàcil». Dels temes, «que segueixen l’harmonització i les estructures típiques dels estàndards de jazz», Sala destaca Mapamundi: «El vaig escriure quan el Dominik, que havia vingut a casa, marxava el mateix dia que ho feia la meva germana. Parla de la connexió entre tots tres: pots estar en diferents llocs del món però t’acabaràs retrobant».

La cantant manresana -que va debutar el 2020 amb Hertogstraat- i el pianista austríac es van conèixer el 2013 als Tallers Musicals d’Avinyó amb el jazz com a vincle d’unió i han anat compartint escenaris al llarg dels anys. El perquè de gravar un disc majoritàriament amb temes en català, explica Sala, respon al fet que «m’emociona cantar en la meva llengua». La manresana ja havia tirat endavant un projecte amb temes de Llach, Muntaner o Serrat passats pel sedàs del jazz.

Cantar jazz en català és atorgar a les cançons «un toc especial» per la diferència, subratlla amb un somriure la manresana. Per a Landolt, no hi pot haver res més «autèntic. Sala és una gran representant catalana i el més normal era fer-ho en la seva llengua». Els dos músics van fer dos concerts de preestrena del disc a Àustria: «El públic podia no entendre les lletres però els va agradar». Era la rebuda que esperaven.