Jordi López (Manresa, 1976), ànima de Falcon & Firkin, es mostra «superorgullós de l’estol de músics que han volgut formar part» del novè disc de la banda, Brisa de mar (Cases de la Música), que ja es pot escoltar a totes les plataformes i tenen intenció de presentar en directe allà on se’ls reclami: terrasses a l’aire lliure, sales... Parla d’estol de músics perquè si Brisa de mar conté 10 cançons, el número d’artistes que hi aporten col·laboracions s’enfila fins a 13. O sigui, un col·laborador per cançó i n’hi ha tres que en tenen dos. I els artistes són destacats: de Pep Sala de Sau a Pemi Rovirosa de Lax’n’Busto, passant per Natxo Tarrés de Gossos, entre d’altres.

La banda Falcon & Firkin va fer-se coneguda arran de la cançó 27 d’abril de 2012, de tribut a Pep Guardiola quan va deixar a banqueta del Barça, i Crida a la llibertat, al voltant del moviment independentista, ha format part de la banda sonora de la pel·lícula Pàtria. Però en els vuit discos anteriors no havia comptat amb cap col·laboració. Parlant amb Jordi Armengol, productor habitual del grup (que enregistra al Sia Studio, l’estudi que aquest guitarrista té al Pont de Vilomara), López, que és enginyer a l’empresa Deima, va proposar la idea que en aquest nou treball es comptés amb algun artista extern. «Em va dir que truqués al Ferran Gallart, de Strombers, i vaig començar amb ell; i després amb Xavier Serrano, d’Els Convidats, amb qui ja havia col·laborat amb Palance, i s’hi van avenir de bon grat», exposa. Encetat aquest camí, va continuar amb músics del Bages «de qui m’agrada l’obra i conec personalment». Llavors, «veient que les cançons s’anaven omplint de col·laboracions, vaig pensar perquè no n’hi podria haver a totes, i vaig obrir el cercle a tot Catalunya, amb músics amb els quals em sento identificat». El manresà remarca que «han donat color a cada cançó d’una forma inimaginable en el moment de composar». Si els anteriors discos de Falcon & Firkin eren més rockers, aquest, editat sota el segell de Cases de la Música, aposta per aires més mediterranis: guitarres acústiques, espanyoles, mandolina, caixó... L’estil encaixa amb les cançons, que López va compondre «a la platja, davant del mar, en ple relax, acompanyat de la família i amics. S’allunyen del ritme frenètic del dia a dia, i parlen d’amor, desamor...». El músic espera que, «tant pel so final com per les col·laboracions, escolti el disc molta gent i es faci seguidor nostre en aquest estil més mediterrani. Tot i que en futurs treballs ja veurem cap a on tirem la sonoritat del grup», que completen José Prieto (guitarra, teclats), Neifi Alcantara (baix) i Bruno Oliveira (bateria). Per ara, la cançó que ha obtingut més ressò és Barques d’Itàlia, «suposo que per la repercussió que té a nivell estatal Dani Flaco». Però López també destaca Sitges, que homenatja el poble del Garraf on estiueja la família i que ha comptat amb Albert Palomar (que signa el videoclip d’El vell mariner) i Pep Sala. De Ferran Gallart de Strombers a Pep Sala de Sau Seguint la llista de cançons del disc Brisa de mar, les col·laboracions arrenquen amb el cantautor Cesk Freixas a Temps era temps; i segueixen amb Pep Sala de Sau i el manresà Albert Palomar a Sitges (segon senzill); Dani Flaco i el santjoanenc Antonio El Remendao a Barques d'Itàlia (tercer senzill); el guitarrista de Lax’n’Busto Pemi Rovirosa a Què tindrà el mar?; Natxo Tarrés de Gossos a Tot anirà bé (primer senzil); Ferran Gallart de Strombers a El vell mariner (quart senzill, amb videoclip); Xavier Serrano (Els Convidats, Palance) a Ja arriba l’estiu; David Sais (Autoput) a Estius a la platja; Joan Masdéu (Whiskyn’s) a El passeig de la nostra platja; i el manresans Jos Racero i Jordi Ribot (Els Convidats) a Una nit d’estiu.