Els manresans Bright Joy, telonejats per MayOneDay obrien de nou, a mitjan febrer, la llauna de concerts a la sala El Sielu. L’escena musical bagenca reprèn el protagonisme en aquesta nova etapa, dos anys després de la irrupció de la pandèmia que va mantenir tancades a clau i forrellat les sales de festes. Com explica el propietari de l’emblemàtic local de Valldaura, Jordi Cortès, sembla que ara sí «podrem tenir continuïtat». Avui, amb la banda manresana El Amante Virgen, en un dels concerts reprogramats que la covid va fer suspendre.

El grup, que recentment ha incorporat Valentí Holgado (guitarra) i Josep Maria Font (bateria), manté de la formació original Toni Holgado (veu) i Sergio Garcia (guitarra i veu). Un canvi de guitarra i de bateria amb el qual El Amante Virgen, apunta la veu de la banda, engega «una nova etapa» amb un so «més dens i compacte». Un «gir» que manté, però, l’aposta pel rock alternatiu, segell d’un grup que el 2019 ja va bufar les espelmes del seu desè aniversari, precisament a El Sielu.

En el concert d’avui -telonejats per Lostteina- presentaran una relectura dels seus temes en una proposta «renovada» que, ara sí, subratlla la veu de la banda, ofereix «el so que buscàvem» i que els seus incondicionals, explica, ja van poder intuir en el darrer concert del grup, aquest any, als Barlins. «Sabem de fa anys que el rock’n-roll està en hores baixes però no ens rendim», apunta el veterà frontman manresà, que sempre ha defugit modes.

Amb tres discos editats, El Amante Virgen (2009), Yo no pienso (2012), Por ti (2017) i l’EP Sin nada, (2020), la banda recuperarà peces dels quatre treballs (sobretot de Por ti), vestides sonorament de nou, més alguna versió que porten directament al seu terreny. De Sin nada, que havien de presentar el març del 2020 a El Sielu, tocaran els quatre temes: el senzill Sin nada, Primario instinto, Ganar es perder i No te supo amar. Lletres «crítiques amb el sistema» que sovint en to irònic apunten a inquietuds «socials i personals». L’actitud a l’escenari, diu Holgado, és la de sempre: «provar que el públic vibri». Ells ja ho fan, diu, en els assajos: «gaudim com mai perquè sonem com una banda». Una banda «diferent» que exporta més «presència».