Després de la seva incursió al cinema espanyol amb Todos lo saben (2018), el cineasta iranià Asghar Farhadi (Isfahan, 1972), guanyador de dos Oscars, torna a retratar al seu país a Un héroe, un film que posa en evidència els problemes una societat ofegada per la corrupció i la precarietat. Un treball que explica l’auge i la caiguda d’un home que tan aviat és adorat i catapultat per la societat per un gest d’honradesa, com injuriat, humiliat i oblidat en qüestió de dies. Rahim (Amir Jadidi) està en la presó per un deute que no ha pogut saldar. En un permís, la seva xicota, Farkhondeh (Sahar Goldust) es troba una bossa plena de monedes d’or que podria ajudar-lo a saldar el deute i sortir de presó però, en un impuls d’honradesa, decideix retornar-lo. Aquest acte, en principi admirable, comença a complicar la vida a tothom qui té a veure amb Rahim. La pel·lícula va ser guardonada a Canes i competirà als Oscars.