La manresana Sara Roy ha estat guardonada per partida doble en els XXIV premis Enderrock, que s'han entregat aquest dijous a la nit a l'auditori de Girona. La cantautora bagenca s'ha endut el premi de Millor artista revelació gràcies al vot popular i el de Millor cançó d'autor per 'Tot és més fàcil' que canta amb Miki Núñez. L'entrega d'aquest guardó es produeix en una setmana especial per a la bagenca, en la qual també s'estrena com a presentadora del nou programa del Canal 33, Històries Gegants.

També de les nostres comarques, la xarxa de Cases de la Música, que compta amb una seu a Manresa, ha guanyat el premi Enderrock Estrella per la creació d'un model pioner de creació musical.

Pel que fa a la resta de premiats, els grups Oques Grasses i Zoo van emportar-se les categories principals. En el cas d'Oques Grasses, els osonencs han estat reconeguts per tenir el Millor disc de pop-rock tant per part del públic com de la crítica amb 'A tope amb la vida'. A més, han rebut el premi de Millor cançó de pop-rock per 'la gent que estimo', que canten amb la col·laboració de Rita Payés. El cantant del grup, Josep Montero, ha assegurat que rebien els premis amb "alegria" perquè la gala ha estat una ocasió per "retrobar-se entre tots".

Per la seva banda, els valencians Zoo han rebut els premis de Millor artista tant per part de la crítica com per part del públic. A més, també han rebut el guardó de Millor disc de música urbana per 'Llepolies'. Toni Sánchez, el cantant de Zoo, ha afegit que li feia molta il·lusió rebre els guardons perquè era un reconeixement a allò que més els agradava fer que és "actuar en concerts i estar amb la gent".

El duet de Maria Arnal i Marcel Bagés, igual que la manresana Sara Roy, també va marxar amb dos premis. Han estat doblement reconeguts amb el Millor disc de folk (de crítica i popular) per 'Clamor'.

Nil Moliner, Miki Núñez i Joan Dausà també son premiats

Pel que fa a la resta de guardons de votació popular, Miki Núñez ha aconseguit el guardó de Millor directe, Joan Dausà ha guanyat el premi de Millor disc de cançó de d'autor per 'Ho tenim tot' i Nil Moliner també ha recollit l'Enderrock al Millor artista en llengua no-catalana.

En la categoria de folk, El Pony Pisador ha merescut el premi a Millor cançó per 'La noble vila de Su', mentre que el Millor disc de jazz ha recaigut en 'Como la piel', de Rita Payés i Elisabeth Roma, el Millor disc de clàssica ha sigut per a '#blanc', de Laura Andrés, i el Millor disc per a públic familiar ha anat a El Pot Petit per 'Les aventures del lleó vergonyós'.

Pel que fa als reconeixements que entrega la revista, l'Enderrock d'honor ha estat per Flasterbo, que aquest any celebren el 50è aniversari de 'Paf, el drac màgic'. El premi al a Trajectòria ha estat per la Companyia Elèctrica Dharma i el XVII Joan Trayter ha estat pel productor Jordi Matas.

Crida a la pau

Durant la gala, el director de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, ha demanat posar fi a la guerra amb la música. Gendrau ha assegurat que fins que no es garanteixin els drets humans per a tothom i no s'eradiquin les desigualtats entre homes i dones hi seguirà havent guerres. Per això creu que la cultura i la música en particular és una manera de "fer la guerra a la guerra".

Per altra banda, el director de la revista ha celebrat que aquests premis simbolitzin "el retorn a la normalitat". Lluís Gendrau ha recordat que en la gala d'entrega dels premis hi actuen una quinzena d'artistes que es converteixen "en l'aparador de l'escena musical de la propera temporada".

En la 24a edició dels premis hi ha actuat els Catarres que han presentat el nou senzill 'Diamants', Ginestà o Blaumut, entre d'altres artistes que han aprofitat per interpretar els seus últims temes. Pocs minuts més tard de la mitjanit Suu tancava la gala amb l'estrena de l'últim senzill, 'Tu a Menorca i jo a l'Escala'.